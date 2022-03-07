Путин делает все, чтобы даже ярые "путинисты" становились на сторону мира, – аналитик

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подписал разрешение на размещение войск НАТО на территории его страны. Ранее он был склонен к Владимиру Путину.

В эфире 24 канала эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что Путин сам делает все для того, чтобы политики меняли позицию. Ни один европейский политик не может оправдать действия президента России.

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"Путин делает все возможное для того, чтобы даже ярые "путинисты", такие как Орбан, становились на сторону цивилизованного мира", – заметил аналитик.

Ужесточение его агрессии, жесткие методы против мирного населения и более жесткие методы ведения войны указывают на то, что либо ты остаешься адекватным человеком и политиком, либо ты – друг Путина. Здесь нет другой стороны,

– объяснил Краев.

Ситуация будет повторяться

По его словам, даже Орбана удалось склонить на проевропейскую, проукраинскую позицию. Краев предположил, что дальше будет так происходить с пророссийскими партиями и политиками по всей Европе.

"Мы уже сейчас не видим ни одного заявления среди европейских стран в поддержку России. Это невозможно для европейского политика, какую бы позицию он ни имел", – подытожил Краев.

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