Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский отметил, что Путин напрямую угрожает Украине. По его словам, глава Кремля почему-то считает, что все должны учитывать реакцию Москвы по важным вопросам.
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Украина живет в других реалиях
Как отметил Казанский, Путин не понимает, что Украина живет в совсем других реалиях, чем Россия. В частности, он считает, что украинское государство должно запрашивать у него разрешения по поводу вступления в НАТО.
Однако Казанский отметил, что Украина является независимой, поэтому самостоятельно может решать, как ей вести себя и куда вступать.
Мне кажется, что Путин до сих пор живет в СССР. Он не понимает, что у нас уже другие реалии,
– подчеркнул журналист.
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Казанский прокомментировал интервью Путина: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Владимир Путин в интервью российским пропагандистам заявил, что не считает "болтовней" разговоры о возможности вступления Украины в НАТО.
- Лидер Кремля боится того, что при таких условиях время полета ракеты от Харькова до Москвы уменьшится до 7 – 10 минут.
- В то же время Путин отметил, что ему есть о чем говорить с Владимиром Зеленским. По его словам, у России и Украины есть много проблем в двусторонних отношениях.