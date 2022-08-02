После публичных отказов от ядерной войны путин должен был бы признать поражение, – Пионтковский

путин неожиданно заявил 1 августа, что в ядерной войне не будет победителей, поэтому ее нельзя допустить. При этом именно россия постоянно угрожает этим оружием.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, это особенно цинично звучит особенно на фоне неподтвержденных слухов, что россия якобы разместила или может разместить в беларуси ядерное оружие.

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Пионтковский заметил, насколько публично изменилась риторика путина по этому вопросу. Раньше говорил, что "мы попадем в рай, а они все сдохнут", а теперь говорит гораздо осторожнее.

путин должен признать собственное поражение

Андрей Пионтковский вспомнил пресс-конференцию путина с Макроном, которая состоялась 7 февраля. Тогда российский диктатор был в определенной эйфории – наверное, потому, что ему дали "отмашку" на войну против Украины в Китае.

Тогда Путин начал с интересных деталей. Обычно, как отмечает Пионтковский, он никогда не признает, что его "империя" в чем-то хуже других государств. А там путин сразу сказал, что россия уступает НАТО в обычном вооружении. Но у них есть современное ядерное вооружение.

И этот человек нам сейчас говорит, что давайте жить мирно, и ядерная война невозможна. Пожалуй, это результат его 5-месячных "выдающихся достижений" в войне против Украины,

– считает Пионтковский.

Пионтковский настаивает, что после таких заявлений Путин должен пойти на капитуляцию. Если он признает, что россия слабее в обычном оружии не только НАТО, но и на практике в Украине. А ядерную войну диктатор боится развязать, ему просто нужно признать поражение. Однако понятно, что у путина пока нет таких намерений.

Пионтковский об угрозе ядерной войны и заявлениях путина: смотрите видео

Добавим, Пионтковский отмечает – если путин рискнет нанести ядерный удар по Украине или другим государством, то его точно ликвидируют. Хотя у диктатора есть один вариант, как отчасти выкрутиться из этой ситуации.