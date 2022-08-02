Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик та публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, це особливо цинічно звучить особливо на тлі непідтверджених чуток, що росія нібито розмістила або може розмістити в білорусі ядерну зброю.

До теми Байден може вирішити результат російсько-української війни одним словом, – Піонтковський

Піонтковський зауважив, наскільки публічно змінилася риторика путіна щодо цього питання. Раніше говорив, що "ми попадьом в рай, а ані всє здохнут", а тепер мовить значно обережніше.

путін має визнати власну поразку

Андрій Піонтковський пригадав пресконференцію путіна з Макроном, яка відбулася 7 лютого. Тоді російський диктатор був в певній ейфорії – мабуть, через те, що йому дали "відмашку" на війну проти України в Китаї.

Тоді путін почав з цікавих деталей. Зазвичай, як наголошує Піонтковський, він ніколи не визнає, що його "імпєрія" в чомусь гірша, ніж інші держави. А там путін одразу сказав, що росія поступається НАТО у звичайному озброєнні. Але у них є сучасне ядерне озброєння.

І ця людина нам зараз говорить, що давайте жити мирно, і ядерна війна неможлива. Мабуть, це результат його 5-місячних "видатних досягнень" на війні проти України, – вважає Піонтковський.

Піонтковський наполягає, що після таких заяв путін має піти на капітуляцію. Якщо він визнає, що росія слабша у звичайній зброї не лише НАТО, але й на практиці в Україні. А ядерну війну диктатор боїться розв'язати, то йому просто потрібно визнати поразку. Однак зрозуміло, що в путіна наразі немає таких намірів.

Піонтковський про загрозу ядерної війни та заяви путіна: дивіться відео

Додамо, Піонтковський наголошує – якщо путін ризикне завдати ядерний удар по Україні чи інших держава, то його точно ліквідують. Хоча в диктатора є один варіант, як частково викрутитися із цієї ситуації.