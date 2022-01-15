Путин должен выбрать между санкциями и переговорами, – Белый дом

В США заявили, что ситуация вокруг Украины в дальнейшем будет развиваться в зависимости от руководства Кремля. Именно оно должно выбрать между двумя путями развития событий.

В этом случае есть вариант эскалации и санкций, или же продолжения дипломатических переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Все зависит от Путина

По словам Псаки, именно президент России Владимир Путин определяет, что делать дальше.

Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, какое решение они примут,

– подчеркнула она.

Белый дом настаивает: если Кремль решит вторгнуться в Украину, то это обернется ему экономическими последствиями. Они будут значительно мощнее, чем те, которые вводили в 2014 году.

Псаки в очередной раз подчеркнула, что как Москва согласится участвовать в дипломатических контактах и переговорах, то США будут очень открыты к этому. Белый дом надеется, что Россия так и сделает. Ведь в конечном итоге этот выбор за ней.

Что известно о переговорах США и России

Представители Вашингтона и Москвы 10 января в Женеве провели переговоры по "гарантиям безопасности". В Кремле заявляли, что оснований для нового раунда переговоров не видят и они результатами не довольны.

В то же время США в очередной раз предупреждали Россию о последствиях в случае нападения на Украину. Говорят, что имеют 18 сценариев развития событий, если такое произойдет.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Штаты готовы к диалогу с Кремлем. Уверял также, что этот процесс зависит от Владимира Путина.

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