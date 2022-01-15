Путин должен выбрать между санкциями и переговорами, – Белый дом

15 января 2022 , 17:04
Читати новину українською

Источник:

брифинг Джен Псаки

В США заявили, что ситуация вокруг Украины в дальнейшем будет развиваться в зависимости от руководства Кремля. Именно оно должно выбрать между двумя путями развития событий.

В этом случае есть вариант эскалации и санкций, или же продолжения дипломатических переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

К теме Если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия, – посол США в НАТО

Все зависит от Путина

По словам Псаки, именно президент России Владимир Путин определяет, что делать дальше.

Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, какое решение они примут,
– подчеркнула она.

Белый дом настаивает: если Кремль решит вторгнуться в Украину, то это обернется ему экономическими последствиями. Они будут значительно мощнее, чем те, которые вводили в 2014 году.

Псаки в очередной раз подчеркнула, что как Москва согласится участвовать в дипломатических контактах и переговорах, то США будут очень открыты к этому. Белый дом надеется, что Россия так и сделает. Ведь в конечном итоге этот выбор за ней.

Что известно о переговорах США и России

Вам будет интересно узнать о сплочении Европы и США на фоне обострения с Россией: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик