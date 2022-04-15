Путин допустил три ошибки, которые привели к поражению, – российский журналист

Владимир Путин находится в информационном пузыре из лжи. И сам факт "спецоперации", которую он совершил, основан на тотальной лжи.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что ложь, в которой живет российский президент, имеет много слоев.

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"Во-первых, это о том, чем на самом деле является Украина и ее Вооруженные Силы. То, что армии нет, а украинцы с цветами будут встречать россиян, сразу оказалось ложью. Об этом врали в течение 8 лет после того, что называлось "крымской весной", – сказал журналист.

Токсический режим

По словам Яковенко, вторая ложь – это состояние Запада, потому что Путин был убежден, что все его боятся. Однако Запад объединился и начал снабжать Украину оружием.

И третья ошибка – Путин был уверен, что капиталисты действуют по принципам Карла Маркса и ради заработка готовы на любое преступление. Однако когда миру стало известно, что было в Буче, Бородянке и Мариуполе, то токсичность путинского режима стала такой, что от нее стали бежать,

– заявил Яковенко.

Он подчеркнул, что произошла изоляция России. Журналист считает, что Путин плохо представляет себе не только происходящее на фронте, но и ситуацию в мире.

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