Про це в ефірі 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що брехня, в який живе російський президент, має багато шарів.

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"По-перше, це про те, чим насправді є Україна та її Збройні Сили. Те, що армії немає, а українці з квітами зустрічатимуть росіян, одразу виявилось брехнею. Про це брехали впродовж 8 років після того, що називалось "кримською весною", – сказав журналіст.

Токсичний режим

За словами Яковенка, друга брехня – це про стан Заходу, бо Путін був переконаний, що всі його бояться. Проте Захід об'єднався й почав постачати в Україну зброю.

І третя помилка – Путін був впевнений, що капіталісти діють за принципами Карла Маркса й заради заробітку готові на будь-який злочин. Проте коли світу стало відомо, що було в Бучі, Бородянці та Маріуполі, то токсичність путінського режиму стала такою, що від неї почали тікати,

– заявив Яковенко.

Він наголосив, що відбулась ізоляція Росії. Журналіст вважає, що Путін погано уявляє собі не тільки те, що відбувається на фронті, а й ситуацію у світу.

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