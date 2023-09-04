Путин допустил возвращение к зерновому соглашению: без оскорблений Украины не обошлось

Россия готова "перезапустить" зерновое соглашение, но при условии, что будут выполнены условия Кремля. В частности Владимир Путин хочет отмены санкций на экспорт российской агропродукции.

Об этом заявил российский диктатор на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Традиционно в своей речи Путин начал оскорблять Украину, передает 24 Канал.

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Россия готова "реанимировать" зерновое соглашение

В Сочи 4 сентября с визитом прибыл турецкий президент Эрдоган. Он встретился с Путиным, чтобы обсудить ряд важных вопросов, среди которых зерновое соглашение. После встречи российский диктатор заявил, что Кремль готов "реанимировать" зерновое соглашение.

Правда, для этого он выдвинул свои условия. Так, Путин требует, чтобы Запад отменил санкции на экспорт российской агропродукции.

Мы готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновое соглашение. Я об этом сегодня не раз сказал господину президенту (Реджепу Эрдогану – 24 Канал). Сделаем это сразу, как будут полностью исполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропромышленности,

– заявил Путин.

Заявление Путина о зерновом соглашении: смотрите видео

Среди других условий Путин также требует, чтобы "Россельхозбанк" подключили к SWIFT, разрешили поставить запчасти для сельхозтехники, разблокировали транспортную логистику и страхование, реанимировали аммиакопровод "Тольятти – Одесса" и разморозили активы российских компаний. Кроме того, российский диктатор заявил, что Россия готова поставлять зерно через Турцию в самые бедные страны.

По словам Путина, инициатива между Россией, Турцией и Катаром по зерну – это "альтернатива", а не замена зернового соглашения.

Во время выступления не обошлось и без вбросов в сторону Украины. Путин начал заявлять, что доля Украины в мировом зерновом экспорте как была 5%, так и осталась. Также российский диктатор жаловался, что Россия обеспечивала безопасность зерновым коридором, другая сторона – "использовала гуманитарные коридоры для террористических атак". Еще Путин пожаловался, что якобы "Россию заставили выйти из зерновой сделки", а во всем традиционно виноватый Запад, якобы "обманывавший Кремль по поводу гуманитарного характера зернового коридора".

Без оскорблений Украины в речи Путина не обошлось: смотрите видео

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Что заявил Эрдоган о зерновом соглашении

В своей речи президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "широко обсудил" с Путиным зерновое соглашение. По его словам, она сыграла огромную роль в предотвращении продовольственного кризиса.

Кроме того, Эрдоган считает, что "новый пакет предложений" по зерновому соглашению может способствовать возобновлению зернового соглашения. Он сообщил, что Турция вынесла предложения по решению зернового соглашения, но они "не оправдали ожиданий безопасности" Кремля. Подробности, какие именно предложения озвучивал президент Турции, не сообщали.

В результате переговоров Россия и Турция не смогли договориться о возобновлении зернового соглашения. Поскольку Путин заявил о "реанимировании", то по всей вероятности, соглашение могут перезапустить на новых условиях.