Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, Путин так обнаглел и дошел до этой войны , потому что место "лидера свободного мира" пустовало 12 лет.

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Пионтковский говорит, что все привыкли к тому, что это должен быть человек, сидящий в кабинете в Белом доме, например.

"Но ни Обама, ни Трамп не были лидерами. Они бы даже удивились, если бы их назвали лидерами свободного мира", – говорит он.

Пионтковский объяснил, почему ни Барак Обама, ни Дональд Трамп не стали лидерами свободного мира .

  • "Обама был убежден, что США виновны перед некоторыми народами мира. Он извинялся за преступления американского империализма".
  • "Трамп имел ту же идею, но с другой стороны – если для Обамы Америка была слишком плоха, а весь остальной мир хорош, то Трамп говорил наоборот – что Америка великолепна, а мир плох".

По словам публициста, предыдущие президенты проталкивали Америку в выгодном направлении для диктаторов мира выходом из мировой арены.

В то же время, Байден эти обязанности "лидера свободного мира" сейчас с помощью Украины выполняет. Однако настоящими лидерами свободного мира сейчас является Украина, и поддерживающая ее во всем Великобритания,
– заявил Пионтковский.

Пионтковский говорит, что Путин решил стать "лидером свободного мира":


Как Великобритания поддерживает Украину: коротко

  • Великобритания является одним из самых мощных союзников Украины. Страна не только открыто выражает свою поддержку, но помогает оружием и военной техникой.
  • Премьер Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его страна поможет победить украинцам Путина. И, по его словам, победа точно будет за Украиной .
  • Борис Джонсон на днях подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня . Эти ракетные системы M270 поражают цели на расстоянии 80 км.
  • 19 мая Джонсон заявил, что его страна предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому мы получим больше оружия.
  • Неоднократно в телефонных разговорах с Владимиром Зеленский премьер-министр Великобритании обещал , что его страна продолжит оказывать Украине разную военную помощь.
  • Недавно также стало известно, что Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии в 500 миллионов долларов. Эти деньги рассчитаны на смягчение экономических последствий войны.
  • Кроме того, страна отменила все пошлины на товары , поступающие в Великобританию из Украины в рамках действующего соглашения о свободной торговле. Правительство Британии решило сделать такой шаг, чтобы помочь украинской экономике.

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