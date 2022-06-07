Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, Путин так обнаглел и дошел до этой войны , потому что место "лидера свободного мира" пустовало 12 лет.
Франция заиграет с Кремлем уже 70 лет, - Пионтковский
Пионтковский говорит, что все привыкли к тому, что это должен быть человек, сидящий в кабинете в Белом доме, например.
"Но ни Обама, ни Трамп не были лидерами. Они бы даже удивились, если бы их назвали лидерами свободного мира", – говорит он.
Пионтковский объяснил, почему ни Барак Обама, ни Дональд Трамп не стали лидерами свободного мира .
- "Обама был убежден, что США виновны перед некоторыми народами мира. Он извинялся за преступления американского империализма".
- "Трамп имел ту же идею, но с другой стороны – если для Обамы Америка была слишком плоха, а весь остальной мир хорош, то Трамп говорил наоборот – что Америка великолепна, а мир плох".
По словам публициста, предыдущие президенты проталкивали Америку в выгодном направлении для диктаторов мира выходом из мировой арены.
В то же время, Байден эти обязанности "лидера свободного мира" сейчас с помощью Украины выполняет. Однако настоящими лидерами свободного мира сейчас является Украина, и поддерживающая ее во всем Великобритания,
– заявил Пионтковский.
Пионтковский говорит, что Путин решил стать "лидером свободного мира":
Как Великобритания поддерживает Украину: коротко
- Великобритания является одним из самых мощных союзников Украины. Страна не только открыто выражает свою поддержку, но помогает оружием и военной техникой.
- Премьер Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его страна поможет победить украинцам Путина. И, по его словам, победа точно будет за Украиной .
- Борис Джонсон на днях подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня . Эти ракетные системы M270 поражают цели на расстоянии 80 км.
- 19 мая Джонсон заявил, что его страна предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому мы получим больше оружия.
- Неоднократно в телефонных разговорах с Владимиром Зеленский премьер-министр Великобритании обещал , что его страна продолжит оказывать Украине разную военную помощь.
- Недавно также стало известно, что Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии в 500 миллионов долларов. Эти деньги рассчитаны на смягчение экономических последствий войны.
- Кроме того, страна отменила все пошлины на товары , поступающие в Великобританию из Украины в рамках действующего соглашения о свободной торговле. Правительство Британии решило сделать такой шаг, чтобы помочь украинской экономике.