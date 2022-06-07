Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, Путін так обнаглів і дійшов до цієї війни, бо місце "лідера вільного світу" пустувало 12 років.

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Піонтковський каже, що всі звикли до того, що це мала бути людина, яка сидить у кабінеті в Білому домі, наприклад.

"Але ні Обама, ні Трамп, не були лідерами. Вони б навіть здивувалися, якби їх назвали лідерами вільного світу", – каже він.

Піонтковський пояснив, чому ні Барак Обама, ні Дональд Трамп не стали лідерами вільного світу:

"Обама був переконаний, що США винна перед деякими народами світу. Він вибачався за злочини американського імперіалізму".

"Трамп мав ту ж ідею, але з іншого боку – якщо для Обами Америка була занадто погана, а весь інший світ хороший, то Трамп казав навпаки – що Америка чудова, а світ поганий".

За словами публіциста, попередні президенти проштовхували Америку у вигідному напрямку для диктаторів світу – виходом зі світової арени.

Водночас Байден ці обов'язки "лідера вільного світу" зараз з допомогою України виконує. Проте справжніми лідерами вільного світу зараз є Україна, і підтримуюча її у всьому Велика Британія,

– заявив Піонтковський.

Піонтковський каже, що Путін вирішив стати "лідером вільного світу":



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