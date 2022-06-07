Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, Путін так обнаглів і дійшов до цієї війни, бо місце "лідера вільного світу" пустувало 12 років.
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Піонтковський каже, що всі звикли до того, що це мала бути людина, яка сидить у кабінеті в Білому домі, наприклад.
"Але ні Обама, ні Трамп, не були лідерами. Вони б навіть здивувалися, якби їх назвали лідерами вільного світу", – каже він.
Піонтковський пояснив, чому ні Барак Обама, ні Дональд Трамп не стали лідерами вільного світу:
- "Обама був переконаний, що США винна перед деякими народами світу. Він вибачався за злочини американського імперіалізму".
- "Трамп мав ту ж ідею, але з іншого боку – якщо для Обами Америка була занадто погана, а весь інший світ хороший, то Трамп казав навпаки – що Америка чудова, а світ поганий".
За словами публіциста, попередні президенти проштовхували Америку у вигідному напрямку для диктаторів світу – виходом зі світової арени.
Водночас Байден ці обов'язки "лідера вільного світу" зараз з допомогою України виконує. Проте справжніми лідерами вільного світу зараз є Україна, і підтримуюча її у всьому Велика Британія,
– заявив Піонтковський.
Піонтковський каже, що Путін вирішив стати "лідером вільного світу":
Як Велика Британія підтримує Україну: коротко
- Велика Британія є одним із найпотужніших союзників України. Країна не лише відкрито висловлює свою підтримку, а й допомагає зброєю та військовою технікою.
- Прем'єр Борис Джонсон неодноразово заявляв, що його країна допоможе українцям перемогти Путіна. І, за його словами, перемога точно буде за Україною.
- Борис Джонсон днями підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню. Ці ракетні системи M270 вражають цілі на відстані 80 кілометрів.
- 19 травня Джонсон заявив, що його країна надасть Україні військову допомогу у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, тож, ми отримаємо більше зброї.
- Неодноразово у телефонних розмовах з Володимиром Зеленський прем'єр-міністр Великої Британії обіцяв, що його країна продовжить надавати Україні різну військову допомогу.
- Нещодавно також стало відомо, що Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на 500 мільйонів доларів. Ці гроші розраховані на пом'якшення економічних наслідків війни.
- Окрім того, країна скасувала усі мита на товари, що надходять до Великої Британії з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю. Уряд Британії вирішив зробити такий крок, аби допомогти українській економіці.
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