Путин думал, что разорвет европейское единство, но ошибся, – президент Евросовета

Полномасштабное нападение России на Украину длится уже 5 дней. Когда война началась, Владимир Путин думал, что разорвет европейское единство.

Однако он ошибся. Так считает даже президент Европейского совета Шарль Мишель.

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Когда война началась, Путин думал, что сможет нарушить европейское единство. Но это ему не удалось. Он думал, что у нас инерция, паралич, что мы будем искать оправдания для того, чтобы не принимать решения,

– отметил Мишель.

Однако российский президент – ошибся. Более того, глава Кремля также думал, что очень быстро может взять Украину. Однако он в этом тоже очень ошибся, потому что украинцы хорошо защищаются.

Путин ошибся

"Наверное, он также думал, что может нанести смертельный удар правообладанию и свободе. Но снова ошибся", – подчеркнул президент Евросовета.

Он призвал всех встать, чтобы решительно поддержать Украину и абсолютно признать агрессора.

Также председатель Европейского совета эмоционально призвал государство-агрессора покинуть чужую территорию.

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