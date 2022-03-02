Путин думал, что заберет Украину, но он просчитался, – Байден

Джо Байден произносит перед Конгрессом ежегодную речь "О состоянии дел в стране". Свое выступление президент США начал со слов "6 дней назад Владимир Путин хотел поколебать устои свободного мира".

Байден заметил: глава Кремля думал, что ему удастся забрать Украину. Однако российский президент просчитался.

Заметьте Войска США не будут вовлечены к войне в Украине, но будут защищать каждый дюйм НАТО, – Байден

Он (Путин – 24 канал) думал, что мир прогнется к его целям. Но он просчитался. Он думал, что заберет Украину, и мир с этим согласится. Но он встретил сопротивление украинского народа,

– заявил Байден.

Президент США подчеркнул: храбрость президента Владимира Зеленского и каждого украинца сегодня является вдохновением для всего мира. Байден заверил: Штаты поддерживают Украину, тьму победят.

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