Россия посылает в Европу четкий сигнал. Страны ЕС не получат дополнительный газ, пока немецкий, а потом и европейский регуляторы не разрешат запуск "Северного потока-2".

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Об этом говорят приближенные к "Газпрому" и Кремлю чиновники, на которых ссылается издание Bloomberg.

Украина предупреждала про газ

Интересно то, что Украина об проблеме заявляла еще несколько месяцев назад. Еще летом 2021 года Киев призывал начать действовать, с целью сдерживания Кремля в газовом шантаже.

Кремль будет душить Европу пока та не сдастся и не запустит "Северный поток-2" на российских условиях. Но тогда в Европе не очень то и хотели это слышать. К сожалению.

Теперь же пришло прозрение. Фактически, прихвостни Владимира Путина в Совете Федерации России уже прямо заявляют про шантаж.

В Москве подтвердили газовый шантаж

Накануне вышла еще одна громкая статья от издания Forbes. Публикация гласит, что высокие цены на газ в Европе – это наказание от России.

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявляет, что статья по форме полностью верна. Нечего было Брюсселю не прислушиваться к Кремлю. Также добавляет, что "хотите больше газа – придется идти на наши условия".

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Косачев лукавит. "Газпром" не выполняет даже существующие обязательства. Например, поставки газа через украинскую ГТС сильно сократились в последние полгода. Хранилища в Европе пустуют.



Косачев подтвердил газовые провокации / Фото из фейсбука Константина Косачева

В росте цен на газ виновата Германия

Вернемся к "Северному потоку-2". Почему Россия так нагло себя ведет? Здесь, к сожалению виноваты, в том числе и немцы, которые позволили провести технические испытания российской трубы.

"Газпром" заявляет, что первая нить газопровода уже заполнена "техническим газом" и готова к эксплуатации. Весь процесс запуска тормозит немецкий регулятор.

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Россия совершила еще один скачек цен на газ, чтобы посыл стал более понятен Европе. Всего за день стоимость тысячи кубометров газа подскочила на 350 долларов.

Почему так? Всё просто. Россия 18 октября отказалась бронировать дополнительные мощности на ноябрь 2021 года через украинскую ГТС. Также страна-оккупант заблокировала дополнительные поставки через Польшу, а еще в 2,5 раза уменьшила прокачку газа через газопровод "Ямал – Европа".

Кстати. Владимир Путин цинично заявил, что Кремль поможет Европе, но только через "Северный поток-2". Об этом он говорил на энергетической конференции в Москве.

Путин намекает на то, чтобы немецкий регулятор ускорился с сертификацией российской трубы. Германия уже заявила, что она в лучшем случае вынесет свой вердикт по газопроводу только в январе 2022 года. После чего может пройти еще пару месяцев на то, чтобы Еврокомиссия дала свое добро на запуск газопровода.

Польшу также обвиняют в "играх" с Кремлём

Кроме высоких цен на газ, Кремль порождает своим шантажом еще и политические скандалы в самом ЕС. Ведь теперь все ищут виноватого изнутри.

Польша, у которой затяжной скандал со всем ЕС, вдруг заявляет, что в газовом кризисе виновата Германия.

Все эти споры могут вскоре утихнуть, а Кремль доиграется и останется ни с чем.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Германия строит "Северный поток-2", то она и виновата в газовом кризисе. Немецкий депутат на полях Еврокомиссии заявил, что это Польша играет на руку Кремлю, расшатывая Евросоюз изнутри.



Матеуш Моравецкий обвинил Германию в кризисе / Фото Euronews

В Бундестаге хотят противостоять России

В Германии уже 21 октября начинаются официальные переговоры между СДПГ, партией Зеленых и "свободных демократов" о создании новой коалиции в Бундестаге. Эта самая коалиция уже сигнализирует о том, что она будет антироссийской.

Обратите внимание! Пост канцлера Германии прогнозируемо займет Олаф Шольц, а вот пост министра иностранных дел отводят лидеру партии Зеленых Анналене Бербок.

Именно Анналена Бербок уже заявляет, что главной задачей будущей коалиции станет противостояние шантажу Кремля. Она прямо обвинила Россию в газовом кризисе в Европе. Также добавила, что или "Газпром" играет по европейским правилам, или ему нечего делать в Европе.

"Газпром" как раз таки и нарушает это правило. Он владеет трубой и добывает газ, который планирует транспортировать.

Роль погоды в газовом скандале

Неожиданно, но на помощь Европе пришла еще и погода. Несмотря на сокращение поставок газа российским "Газпромом", цены в Европе немного просели. Это случилось на фоне прогнозов синоптиков о том, что в ближайшее время ожидается мягкая и ветренная погода.

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Из-за сильных ветров в Великобритании и Германии, турбины могут покрыть газовый дефицит на электростанциях. Это, в свою очередь, даст толчок к дальнейшему снижению цен, считают в банковском холдинге JP Morgan.

Европа всерьез задумалась об увеличении поставок сжиженного газа из стран Персидского залива. Но здесь Европе придется конкурировать с Азией, которая сейчас готова платить больше.

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Кремль не остановиться

Энергетические эксперты уже в один голос заявляют, что даже запуск "Северного потока-2" лишь на время снизит напряжение в регионе. Позже Россия придумает новый повод, чтобы и дальше держать в заложниках Европу.

К слову. Крупнейшие компании уже призывают ЕС сокращать объемы поставок газа из России в будущем и переходить либо на другие источники газа, либо на чистую энергию.

Похоже, что Европа наконец поняла с кем она имеет дело, а потому шантаж Кремля может получить лишь временный успех. В перспективе Россия сама себе "роет" могильную яму на энергетическом рынке Европы.