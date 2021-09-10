Поэтому 9 сентября руководители Беларуси и России объявили о создании Союзного государства. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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"Единая соломинка, за которую хватается Лукашенко – это Путин", – подчеркнул он.

По его словам, политики еще не подписали соответствующий договор. Впрочем они объявили, что интеграция России с Белоруссией будет сделана. Уже говорится о том, что Союзное государство будет оформлено юридически и в конкретных направлениях: оборонном, энергетическом.

Дипломат отметил, вследствие этого простор российских порядков распространится до границ с НАТО, Европейским Союзом. Для Украины это представляет огромный вызов.

Чалый: Украина находится в уязвимом состоянии

Экс-посол в США объяснил, такое решение Путина и Лукашенко будет означать прямое расположение российско-белорусских войск у наших границ. Если посмотреть на карту, Украина находится в очень уязвимом положении:

с юга – Приднестровье, где есть российский контнгент;

с севера – Беларусь;

с востока – война с Россией, которая с горячей фазы не переходит в замороженный конфликт.

Поэтому у нас фактически защищена только западная граница.

Если будет уязвимость на любом направлении, это будет приглашать агрессора к действиям. Поэтому это большие ресурсы, которые нам теперь надо тратить на оборону почти по всему периметру страны,

– отметил Чалый.

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