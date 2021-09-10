Тому 9 вересня очільники Білорусі й Росії оголосили про створення Союзної держави. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий.

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"Єдина соломинка, за яку хапається Лукашенко – це Путін", – підкреслив він.

За його словами, політики ще не підписали відповідний договір. Втім вони оголосили, що інтеграція Росії з Білоруссю буде зроблена. Вже мовиться про те, що Союзна держава буде оформлена юридично і в конкретних напрямках: оборонному, енергетичному.

Дипломат зауважив, внаслідок цього простір російських порядків пошириться до кордонів з НАТО, Європейським Союзом. Для України це становить величезний виклик.

Чалий: Україна перебуває у вразливому стані

Експосол у США пояснив, таке рішення Путіна й Лукашенка означатиме пряме розташування російсько-білоруських військ біля наших кордонів. Якщо подивитися на карту, Україна перебуває у дуже вразливому стані:

з півдня – Придністров'я, де є російський контингент;

з півночі – Білорусь;

зі сходу – є війна з Росією, яка з гарячої фази не переходить у заморожений конфлікт.

Тому в нас фактично захищений тільки західний кордон.

Якщо буде вразливість на будь-якому напрямі, це запрошуватиме агресора до дій. Відтак це великі ресурси, які нам тепер треба витрачати на оборону майже по всьому периметру країни,

– наголосив Чалий.

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