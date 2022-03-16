Путин и его орда потерпели фиаско в Украине, но мы еще не победили

Истина всегда находится посредине. Не печальтесь, но и не грешите излишним оптимизмом. Враг сильный, но не всемогущий. Не унижайте его, потому что это не позволит реально оценить ситуацию. Не превозносите его, ведь будете необъективны к себе. И то, и другое приведет к поражению. Это преамбула.

Украина и ЗСУ с ТРО каждый день совершают чудо – они противостоят огромной российской орде, воюют, бьют врага, и сломать их, несмотря на преимущество русских в воздухе, не удалось.

Читайте также Россия исчерпала возможности войны: какой ловушки следует остерегаться Украине

Рано радоваться

Мы остановили продвижение русских войск, уничтожили много техники и живой силы противника и показали всему миру, что украинцы настоящие воины и достойны уважения и содействия.

Мир восхищен организованностью, жертвенностью и сплоченностью Украинского народа в минуты испытаний.

Это действительно вдохновляет! Но когда я слышу, что мы сегодня и сразу всех победим, очистим Крым, освободим Донбасс и двинемся на Кремль, у меня возникает впечатление, что говорящие это сошли с ума.

Не надо терять адекватность. Не надо заниматься шапкозакидательством. Победа не любит самоуверенных болтунов. Зато они очень нравятся смерти.

Возможно, что мы сильны, как никогда. Но это вовсе не означает, что мы маршевым шагом пройдемся от Джанкоя до Севастополя и сбросим русских в море.

И вымести русских и коллаборантскую сволочь с Востока нашей страны с пол-пинка не выйдет!

У нас есть проблема поважнее Крыма и псевдореспублик - это оккупированное Приазовье. Километров 400 в длину на 130 в ширину, полоса от Марика до Крыма, занятая орками. Блокированные порты. Приазовская степь, в которой враг начал укрепляться, возводя капониры.

Оккупированные Херсон, Новая Каховка, Бердянск, Геническ... список длинный. Две атомные станции в руках врага. И он не уйдет оттуда просто так. Его надо гнать!

Давайте решать задачи по мере их поступления

Мне тоже приятно было бы увидеть украинские Крым и Донецк, да и горящий Кремль был бы чудесным зрелищем.

Но побеждает тот, кто ставит перед собой реальные цели и правильно оценивает наличие ресурсов для их исполнения.

Иначе получается "Киев за три дня" и "они будут встречать нас цветами".

Случившееся в Украине фиаско Путина и его орды, это результат не только героизма наших воинов, но и неверной оценки ситуации нападающей стороной. Ложные сведения российской разведки о ситуации в Украине, представленные руководству, повлекли за собой целый ряд ошибок в планировании операции, начиная от стратегических заканчивая тактическими.

В этом тоже наше большое счастье: орки сами создали себе фактор неожиданности и мы им сумели воспользоваться. Теперь было бы неплохо не повторять орочьих ошибок и планировать свои действия исходя из реальных условий. Мечтать будем в свободное от войны время. После победы!

Проникновенные истории пострадавших в войне – смотрите видео: