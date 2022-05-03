Путин еще не определился, пытаться ли принять Донбасс в состав России, – разведка

В России до 9 мая постараются одержать хоть какую-то "победу" в войне против Украины. Если это не будет военная, они могут прибегнуть и к другим сценариям.

Одной из таких побед, по мнению экспертов, могло быть включение территории оккупированных ранее отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России . Однако начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

В то же время Кремль готовится объявить мобилизацию 9 мая, – главный военный разведчик.

Сейчас они еще на развилке. То есть не они, а он – президент РФ, – там один человек решает. Он не принял окончательного решения, пытаться ли ему принять так называемый Донбасс в состав России или оставлять его какой-то третьей территорией.

– рассказал Кирилл Буданов.

Пока же в Кремле "ограничились" признанием "независимости" квазиобразований на оккупированных территориях, которые они называют "ДНР" и "ЛНР". Случилось это 21 февраля. Уже после этого Россия напала на Украину 24 февраля, когда ее войска вторглись на нашу территорию по нескольким направлениям, в том числе и с территории Беларуси.

Смена куратора

Хотя в России еще раньше рассматривали вариант "присоединения" ОРДЛО. Для этого в Кремле даже сменили человека, ответственного за это. В свое время куратором по этому вопросу был Владислав Сурков. Это бывший помощник российского диктатора Владимира Путина, "отвечавшего за зарубежные территории". Теперь же этим вопросом заведует первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко

"Это непосредственное руководство из Кремля. Это никакое не руководство зарубежными территориями. Они готовятся к данным процессам, но окончательного решения еще нет", – отметил Кирилл Буданов.

Нужен весь Донбасс

Руководитель украинской разведки отметил, что едва ли не главным фактором, пока сдерживающим Кремль от подобных заявлений, является то, что они не контролируют весь Донбасс.

Ибо даже для больного ума будет нелегитимно, когда одна часть Донбасса под контролем пока у них, а другая – нет. Им нужен весь Донбасс, чтобы номинально сказать, что народ Донбасса избрал свой путь,

– рассказал Кирилл Буданов.

Стоит отметить, что именно на территории Донбасса решили сосредоточить свою атаку российские кафиры после того, как потерпели поражение в попытке захватить Киев. Им пришлось бежать с Севера Украины и эту армию перебросить на Восток. Пока там продолжаются тяжелые бои – враг пытается оцепить украинские города Славянск и Краматорск. Они наступают на них с севера. Часть городов, за которые следуют бои или оказавшихся под контролем оккупантов – почти полностью уничтожены.

Трудные бои продолжаются за Мариуполь. Украинские защитники оцеплены на "Азовстали", но дают отпор врагу.

Отдельно россияне оккупировали Херсон, откуда пытаются пройти в Николаев, чтобы оттуда напасть на Одессу.

Смотрите видео о том, когда Украина может перейти в контрнаступление в войне против России