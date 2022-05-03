Однієї з таких перемог, на думку експертів, могло бути включення території окупованих раніше окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії. Однак начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що остаточне рішення щодо цього питання поки не прийнято.

Водночас Кремль готується оголосити мобілізацію 9 травня, – головний військовий розвідник

Зараз вони ще на роздоріжжі. Тобто не вони, а він – президент РФ, – там одна людина вирішує. Він не прийняв остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти так званий Донбас у склад Росії, чи лишати його якоюсь третьою територією,

– розповів Кирило Буданов.

Поки ж в Кремлі "обмежилися" визнанням "незалежності" тих квазіутворень на окупованих територіях, які вони називають "ДНР" та "ЛНР". Сталося це 21 лютого. Вже після цього Росія напала на Україну 24 лютого, коли її війська вторглися на нашу територію з декількох напрямків, у тому числі й з території Білорусі.

Зміна куратора

Хоча на Росії ще раніше розглядали варіант "приєднання" ОРДЛО. Для цього в Кремлі навіть змінили людину, яка за це відповідальна. Свого часу куратором в цьому питанні був Владислав Сурков. Це колишній помічник російського диктатора Володимира Путіна, який "відповідав за закордонні території". Тепер же цим питанням завідує перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко

"Це безпосереднє керівництво з Кремля. Це ніяке не керівництво закордонними територіями. Вони готуються до даних процесів, але остаточного рішення ще нема", – відзначив Кирило Буданов.

Потрібен весь Донбас

Керівник української розвідки зазначив, що чи не головним фактором, який поки стримує Кремль від подібних заяв, є те, що вони не контролюють увесь Донбас.

Бо навіть для хворого розуму буде нелегітимно, коли одна частина Донбасу під контролем поки що у них, а інша – ні. Їм потрібен увесь Донбас, аби номінально сказати, що народ Донбасу обрав свій шлях,

– розповів Кирило Буданов.

Варто зазначити, що саме на території Донбасу вирішили зосередити свою атаку російські окупанти після того, як зазнали поразки в намаганні захопити Київ. Їм довелося втікати з Півночі України, і цю армію перекинути на Схід. Поки там тривають важкі бої – ворог намагається оточити українські міста Слов'янськ та Краматорськ. Вони наступають на них з півночі. Частина міст, які за які йдуть бої, або які опинилися під контролем окупантів – майже повністю знищені.

Важкі бої тривають за Маріуполь. Українські захисники оточені на "Азовсталі", але дають відсіч ворогу.

Окремо росіяни окупували Херсон, звідки намагаються пройти на Миколаїв, щоб звідти напасти на Одесу.

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