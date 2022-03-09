Путин – фашист и нацист, он знает, что у нас сотни тысяч людей в окружении, – Геращенко

Антон Геращенко заявил, что Владимир Путин хорошо знает: в Украине в окружении оказались сотни тысяч людей. Они сидят в подвалах.

Первым делом Геращенко вспомнил о Мариуполе. Вадим Бойченко – мэр города рассказал, что оттуда хотели бы уехать тысячи человек.

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Сейчас местные жители сидят в подвалах. От обезвоживания умерла 6-летняя девочка.

Путин является фашистом и нацистом. Он очень хорошо знает, что сейчас у нас сотни тысяч мирных людей находятся в окружении,

– заявил Геращенко.

Он также рассказал, что очень сложная ситуация – в Гостомеле и Буче Киевской области. Там сотни людей находятся под завалами многоквартирных домов. Местные жители умирают очень страшной смертью без еды, воды и лекарств.

Геращенко подчеркнул: это – гуманитарная катастрофа, которую в Украине намеренно сделал Путин.

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