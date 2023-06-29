Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, даже россияне увидели, что Путин финансировал боевиков, которые совершили мятеж против его власти.

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"Дал деньги, а они восстали"

Андрей Пионтковский отметил, что Путин очень эмоционально рассказывал, как он финансировал вагнеровцев, а они его "обворовали". Это свидетельствует о том, что диктатор потерял контроль над собой и собственным окружением.

Диктатор понимает, что совершил много ошибок. Однако, когда Путин пытается их исправить, то каждый раз делает новые, подчеркнул оппозиционер. Весь мир сейчас обсуждает, что бункерный дед финансировал наемников Евгения Пригожина.

На Западе выходит такая подборка: "Путин сообщает, что заплатил деньги вагнеровцам". Путин на пресс-конференции с Макроном 5 февраля говорил: "Наше государство не имеет никакого отношения к вагнеровцам, это же ЧВК",

– сказал публицист.

Пионтковский о лжи Путина: смотрите видео

Путин признал финансирование вагнеровцев