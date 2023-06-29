Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, даже россияне увидели, что Путин финансировал боевиков, которые совершили мятеж против его власти.
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"Дал деньги, а они восстали"
Андрей Пионтковский отметил, что Путин очень эмоционально рассказывал, как он финансировал вагнеровцев, а они его "обворовали". Это свидетельствует о том, что диктатор потерял контроль над собой и собственным окружением.
Диктатор понимает, что совершил много ошибок. Однако, когда Путин пытается их исправить, то каждый раз делает новые, подчеркнул оппозиционер. Весь мир сейчас обсуждает, что бункерный дед финансировал наемников Евгения Пригожина.
На Западе выходит такая подборка: "Путин сообщает, что заплатил деньги вагнеровцам". Путин на пресс-конференции с Макроном 5 февраля говорил: "Наше государство не имеет никакого отношения к вагнеровцам, это же ЧВК",
– сказал публицист.
Пионтковский о лжи Путина: смотрите видео
Путин признал финансирование вагнеровцев
- Владимир Путин признал, что ЧВК "Вагнера" финансировался из бюджета Кремля. С мая 2022 года Россия выделила на содержание вагнеровцев и страховые выплаты для них 86,3 миллиарда рублей.
- Кроме того, бункерный диктатор выразил обеспокоенность по поводу коррупции, которая могла быть и есть в руководящих кругах этого военного формирования.
- Следует заметить, что деятельность любых ЧВК на территории России не регулируется законом. За организацию таких структур предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому в Кремле все эти годы отрицали причастность к вагнеровцам.