Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, навіть росіяни побачили, що Путін фінансував бойовиків, які вчинили заколот проти його влади.

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"Дав гроші, а вони повстали"

Андрій Піонтковський зазначив, що Путін дуже емоційно розповідав, як він фінансував вагнерівців, а вони його "обікрали". Це свідчить про те, що диктатор втратив контроль над собою та власним оточенням.

Диктатор розуміє, що зробив багато помилок. Однак коли Путін намагається їх виправити, то щоразу робить нові, підкреслив опозиціонер. Весь світ зараз обговорює те, що бункерний дід фінансував найманців Євгєнія Пригожина.

На Заході виходить така підбірка: "Путін повідомляє, що заплатив гроші вагнерівцям". Путін на пресконференції з Макроном 5 лютого говорив: "Наша держава не має ніякого відношення до вагнерівців, це ж ПВК",

– сказав публіцист.

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Путін визнав фінансування вагнерівців