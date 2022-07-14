путин формирует "батальоны добровольцев" в регионах: сколько сможет собрать – прогноз ISW

Кремль приказал регионам в федерации собирать "добровольческие" батальоны. По данным ISW, до конца августа в российской армии могут воевать более 30 тысяч новых военнослужащих.

Каждый регион в России должен создать хоть один батальон. В общей сложности их 85, учитывая оккупированный Севастополь и Крым. Об этом сообщают в американском Институте изучения войны 13 июля.

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россия не объявляет всеобщую мобилизацию

Вероятно, Кремль приказал российским "субъектам федерации" (регионам) формировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину вместо объявления частичной или полной мобилизации в России,

– говорится в сообщении.

Термин "добровольческая мобилизация", скорее всего, означает, что кремль приказал 85 регионам федерации вербовать и финансово стимулировать мужчин для формирования новых батальонов.

Известно, что региональные чиновники берут мужчин в возрасте преимущественно до 50 лет на шестимесячный контракт и предлагают зарплату в среднем от 220 000 до 350 000 рублей в месяц. А это примерно от 3750 до 6000 долларов США.

Отдельные регионы предлагают мгновенную прибавку к военной службе – в среднем 200 тысяч рублей, то есть примерно 3400 долларов США.

Сколько кремль может собрать "добровольцев"

РосСМИ уже подтвердили факт создания или развертывания добровольческих батальонов в Курской области, Приморском крае, Башкортостане, Чувашии, Чечне, Татарстане, в Москве, Пермской, Нижегородской и Оренбургской и Тюменской областях.

До конца августа добровольческие батальоны могут сформировать около 34 тысяч новых военнослужащих, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

– говорится в сообщении.

Количество может изменяться, ведь некоторые субъекты федерации, например Татарстан и Чечня, создают 2 – 4 "добровольческих батальона". В то же время, некоторые субъекты федерации могут не принять участие в создании батальонов.

Новосформированные батальоны сейчас уезжают на полигоны. Они могут завершить подготовку до конца августа, но не будут боеспособными за столь короткий период.

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