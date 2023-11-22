У него ничего не осталось: как Путин лишь подчеркнул свою беспомощность на саммите G20

В среду 22 ноября прошел виртуальный саммит G20, на котором выступил российский президент. Его заявления не произвели особого впечатления на собравшихся.

Для Владимира Путина выступление на саммите G20 является важным событием. В то же время мировое сообщество не увидело в выступлении диктатора чего-то важного. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Ничего нового от Путина

На онлайн-встрече стран G20 присутствовал и президент России Владимир Путин. Он не обошел тему войны против Украины и цинично заявил, что нужно думать, как прекратить эту "трагедию".

Диктатор также подчеркнул, что Россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Ничего нового он "бункерного" мы не услышали. Фразы о том, что Россия "всегда за переговоры" – это те же слова Путина и (Сергея) Лаврова, что Россия вообще "никогда ни на кого не нападала". Почему он пошел на такой шаг? Потому что перед ним страны Глобального Юга,

– заметил Олег Рыбачук.

Некоторые страны Глобального Юга не слишком углублены в российско-украинскую войну и отношения между нашими странами, поэтому Путин хочет этим воспользоваться. Однако первое с начала полномасштабного вторжения выступление российского президента на саммите G20 имеет и другую причину.

"У Путина вообще нет площадок для выступлений. У него ничего не осталось. Поэтому для него это событие. А мы никаких сигналов не услышали. Путин всегда говорит о готовности к миру, просто никогда не говорит, что именно он подразумевает", – отметил Рыбачук.

Для Владимира Путина "миром" сценарий, при котором Украина отдает России захваченные территории, отказывается от всех гарантов безопасности и отношений с цивилизованным миром. А конечной целью диктатор может рассматривать и исчезновение Украины как независимой страны, и украинцев как нации.

Олег Рыбачук о выступлении Путина на саммите G20: смотрите видео

Виртуальный саммит G20: что известно