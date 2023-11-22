У него ничего не осталось: как Путин лишь подчеркнул свою беспомощность на саммите G20
В среду 22 ноября прошел виртуальный саммит G20, на котором выступил российский президент. Его заявления не произвели особого впечатления на собравшихся.
Для Владимира Путина выступление на саммите G20 является важным событием. В то же время мировое сообщество не увидело в выступлении диктатора чего-то важного. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.
Смотрите также Зеленский, Путин, Трамп и Си: The Economist выпустил новый номер с геополитическим ребусом
Ничего нового от Путина
На онлайн-встрече стран G20 присутствовал и президент России Владимир Путин. Он не обошел тему войны против Украины и цинично заявил, что нужно думать, как прекратить эту "трагедию".
Диктатор также подчеркнул, что Россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.
Ничего нового он "бункерного" мы не услышали. Фразы о том, что Россия "всегда за переговоры" – это те же слова Путина и (Сергея) Лаврова, что Россия вообще "никогда ни на кого не нападала". Почему он пошел на такой шаг? Потому что перед ним страны Глобального Юга,
– заметил Олег Рыбачук.
Некоторые страны Глобального Юга не слишком углублены в российско-украинскую войну и отношения между нашими странами, поэтому Путин хочет этим воспользоваться. Однако первое с начала полномасштабного вторжения выступление российского президента на саммите G20 имеет и другую причину.
"У Путина вообще нет площадок для выступлений. У него ничего не осталось. Поэтому для него это событие. А мы никаких сигналов не услышали. Путин всегда говорит о готовности к миру, просто никогда не говорит, что именно он подразумевает", – отметил Рыбачук.
Для Владимира Путина "миром" сценарий, при котором Украина отдает России захваченные территории, отказывается от всех гарантов безопасности и отношений с цивилизованным миром. А конечной целью диктатор может рассматривать и исчезновение Украины как независимой страны, и украинцев как нации.
Олег Рыбачук о выступлении Путина на саммите G20: смотрите видео
Виртуальный саммит G20: что известно
- В преддверии онлайн-встречи лидеров стран "Большой двадцатки" стало известно, что президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин отказались от участия в саммите. Выступление же Владимира Путина на тот момент уже было подтверждено, так что предположительно для Кремля это стало ударом ниже пояса.
- Во время своего выступления перед лидерами стран G20, российский президент начал оправдывать российскую агрессию в Украине. Он выразил обеспокоенность, мол, военные действия – это "всегда трагедия". Более того, Путин обвинил Украину в отказе от переговоров, когда Россия вроде бы открыта к этой возможности.
- Выступал на G20 также канцлер Германии Олаф Шольц. В своей речи он призвал Путина вывести войска из Украины и завершить войну.