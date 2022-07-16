Доказывать вину долго не придется, – Малюська сказал, как привлечь путина к ответственности

Пока украинские национальные суды могут выносить приговоры, пусть и заочные, по отдельным составам преступления россиян. Однако механизм привлечения к ответственности руководителей государства-террористки сложный.

Про це для 24 каналу розповів міністр юстиції Денис Малюска. Він зазначив, що окремі військовополонені, які скоїли злочини, вже одержують вироки в українських судах.

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"Таких дел не слишком много, если сравнить количество военных преступлений, совершенных россиянами на территории Украины. Однако такие случаи есть. Если говорим о ключевых персонажах как путинах, главах его армии или, например, главе МИД лавров, то до них добраться намного сложнее" , – сказал Малыш.

Не просто приговор на бумаге

Министр пояснил, что у руководителей России, с точки зрения национального законодательства, есть иммунитет от уголовного преследования. То есть посадить их в тюрьму может международный трибунал в Гааге, но он рассматривает дела, как отметил Малюска, только при наличии обвиняемого непосредственно в суде.

То есть его нужно сначала поймать, доставить в Гаагу и там уже определить наказание, достойное таких людей. Думаю, это будет очень длительное время заключения,

– сказал министр.

Он отметил, что для Украины важно, чтобы был не просто приговор на бумаге, но и напрямую. Потому это сложная работа.

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Украина пытается создать новый международный трибунал

Пока Украина работает, чтобы выносить как можно больше приговоров, даже если те заочные. Реализовать наказание будет тяжело, но само существование дел является позитивом – оно позволит ловить убийц украинцев за границей.

Сейчас мои коллеги из Министерства иностранных дел активно работают над тем, чтобы создать специальный международный трибунал по действиям России, который мог бы рассмотреть дело обвиняемого в преступлении агрессии,

– сообщил Малюска.

Министр пояснил, что преступление агрессии против отдельной страны является международным преступлением, которое подробно описано во многих международных актах, но проблема в том, что международный уголовный суд, который сейчас активно работает в Украине, не имеет юрисдикции над этим конкретным преступлением. Этот суд может расследовать и передавать в Гаагу дела по военным преступлениям, но не может расследовать преступление агрессии, потому что россия не ратифицировала Римский устав.

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Малюска сказал, что для привлечения к ответственности путина Украина должна создать другой суд, кроме уголовного суда в Гааге.

"МЗС України домовляються з іншими країнами про створення такого міжнародного трибуналу. Тут ключова історія не в самому процесі, тому що доводити провину Путіна у злочині агресії довго не доведеться, тому що вона очевидна. Усі докази є, навіть онлайн. Він не приховував ніколи, що наказ напав на Україну", - додав Малюска.

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