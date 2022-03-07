Путин, геноцид, Гаага: что нужно знать о военных преступлениях России против Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций 7 и 8 марта во Дворце мира в Гааге проведет публичные слушания по делу "Украина против России". Что нужно об этом знать – в нашем материале.

Сейчас разворачиваются два параллельных и несвязанных друг с другом процесса, которые должны зафиксировать и привлечь к ответственности Россию за те преступления, которые она совершает против Украины и украинского народа.

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Начавшиеся сегодня слушания будут посвящены рассмотрению ходатайства о временных мерах, которых запросила Украина.

"В связи с текущей пандемией COVID-19 слушания состоятся в гибридном формате. Некоторые члены Суда лично примут участие в устных слушаниях в Большом зале правосудия, тогда как другие будут участвовать удаленно с помощью видеосвязи. Представители сторон по делу будут участвовать лично или посредством видеосвязи", – объяснили в суде.

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В деле "Украина против России" говорится о утверждении о геноциде. Украинские дипломаты призывают служителей Фемиды ввести против государства-агрессора меры пресечения.

Кто против кого осуществляет геноцид

26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (далее в тексте упоминается как "Конвенция"). Также Украина сразу подала ходатайство о мерах пресечения, в котором, по сути, просит ТС ООН приказать России остановить ведение войны в Украине.

Украина подала жалобу против России в Международный суд. Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим принять срочное решение, предписывающее России прекратить военные действия сейчас, и ожидаем, что судебные процессы начнутся на следующей неделе,

– сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как пояснил 24 каналу первый вице-президент Украинской ассоциации международного права Николай Гнатовский, причиной обращения стало откровенно недобросовестное толкование Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказание за него. В частности, это касается заявлений Кремля и обвинения Украины в "геноциде" против так называемого народа Донбасса.

Украина в своем иске не утверждает, что Россия, начав полномасштабное нападение на Украину в феврале 2022 года, совершила геноцид украинской нации. Однако поступки России могут означать его потенциальное планирование.

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В иске Украина ссылается на выдумки государства-агрессора о якобы осуществлении украинскими властями геноцида на Донбассе, опровергает их. Но отмечает, что Россия умышленно убивает и наносит тяжелый ущерб украинцам. Учитывая заявления Путина об отрицании существования украинского народа, это, как указано в иске, "наводит на мысль об умышленных убийствах Россией с намерением геноцида".

Таким иском Украина хочет добиться сразу нескольких целей, считает Игнатовский.

Во-первых, получить от суда толкование Конвенции. "Чтобы Международный суд четко заявил, что это ложь и ни о каком геноциде со стороны Украины речь не идет, не шла и идти не может", – подчеркнул он.

Во-вторых, добиться введения мер пресеченя против России. То есть Украина через суд требует от России остановить войну.

Нынешние военные действия России против Украины несут потенциальную угрозу геноцида украинского народа. В частности, из-за масштабных нарушений законов и обычаев войны россиянами и терроризирования мирного населения на фоне заявлений об окончательном решении украинского вопроса. Украине не нужно, чтобы через 10 лет суд признал, делала ли это Россия или не делала. Нужно, чтобы суд немедленно издал приказ о том, чтобы Россия остановилась,

– говорит Игнатовский.

Конечно, суд не сможет повлиять на Россию и вынудить ее выполнить этот приказ. Однако, как говорит Гнатовский, "это будет юридическая фиксация событий, чего-то стоящая для мира".

Вместе с тем, отказ России выполнять приказ Суда лишь закрепит ее имидж государства, разрушающего все принципы мирового правопорядка, созданного после Второй мировой войны. Это позволит углубить ее международную изоляцию.

Кроме того, в публикации Европейской правды юристы отмечают, что приказ суда об остановке войны дает шанс на реализацию еще одного сценария.

Нельзя исключать, что через неделю-две, когда дойдет до промежуточного решения, власти РФ сами будут заинтересованы в том, чтобы найти выход из этой войны, сохранив лицо. Решение ТС ООН (в котором российская пропаганда, конечно, увидит влияние США и "антироссийскую истерию") может стать для них именно таким спасительным выходом,

– говорится в публикации.

Шанс, что этот сценарий реализуется, мизерный, однако, все же он есть.

Сбор доказательств для Гааги

Еще одна история, разворачивающаяся в Международном уголовном суде, касается расследования ситуации в Украине.

"Уверен, что есть основания полагать, что в Украине были совершены как вероятные военные преступления, так и преступления против человечности по поводу событий, которые уже были оценены во время предварительной экспертизы Офисом. Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватило любые новые вероятные преступления, подпадающие под юрисдикцию моего офиса, совершаемые любой стороной конфликта на любой части территории Украины", – заявил прокурор.

По словам Игнатовского, это означает, что после 7 лет предварительного изучения ситуации в Украине прокурор МКС решил перейти к стадии официального расследования.

Это значит, что он переходит к стадии, во время которой он может не просто оценивать ситуацию, а уже выдвигать конкретные обвинения конкретным людям. Это важно. Но Украина до сих пор усложняет свое положение в МКС тем, что никак не решится ратифицировать его устав,

– говорит он.

Важно: Международный уголовный суд, более известный под названием Гаагский трибунал, занимающийся военными преступлениями и преступлениями против человечности, с апреля 2014 рассматривает дело "Ситуация в Украине", которое касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также ситуации в Крыму и на в Донбассе. Позже МКС приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту между Россией и Украиной.

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин издал распоряжение о выходе РФ из-под юрисдикции Международного уголовного суда и участии в Римском уставе. Украина при этом подписала Римский устав, но до сих пор не ратифицировала его.

2 марта Карим Хан сообщил руководству МКС о своем решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации в Украине, на территорию которой вторглась Россия.

"Наша работа по сбору доказательств началась", – говорится в заявлении прокурора.

39 стран обратились в Международный уголовный суд в связи с ситуацией в Украине. Эти обращения дают офису прокурора начать расследование ситуации в Украине с 21 ноября 2013 г. и далее. "Они охватывают люб предварительные и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины любым лицом", – заявил Карим Хан.

Почему Россию ждет Гаага

По словам Игнатовского, даже на основании событий последней недели можно говорить о том, что Россия прибегает к систематическому совершению военных преступлений.

В частности, речь идет о таких военных преступлениях:

Неизбирательные нападения.

"Они не различают военных и гражданских. Более того, события в Харькове позволяют говорить о нападениях, направленных непосредственно против гражданского населения и гражданских объектов", – объясняет Игнатовский.

Кроме того, артиллерийскими и ракетными снарядами Россия планомерно обстреливала такие города как Чернигов, Ирпень, Буча, Ахтырка и многие другие.

Запугивание гражданского населения.

"Запугивание населения – это также военное преступление, которое в условиях войны можно приравнять к терроризму", – говорит Гнатовский.

Кроме всего прочего 4 марта Россия прибегла и к ядерному террору. Президент Украины Владимир Зеленский ночью 4 марта выступил с экстренным обращением из-за обстрела российскими военными объектов Запорожской атомной электростанции.

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Ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Это впервые в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза, теперь это реальность. И мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или когда его не произойдет – никто этого не просчитает до конца, – сказал он.

Преступления против человечности, совершенные против украинского народа.

Здесь речь идет об убийствоах гражданских лиц в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население. Действия России имеют именно такие признаки. После Второй мировой войны это четко зафиксировано повсюду и является основой основ международного порядка.

В четверг, 3 марта, передовая группа уехала из Международного уголовного суда (МКС) Гааги в Украину, чтобы начать расследование возможных военных преступлений. Они будут изучать возможные военные преступления, преступления против человечности и геноцид со стороны всех сторон конфликта.

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Украинцев призывают помочь прокуратуре Гааги и приобщиться к сбору фактов, доказывающих военные преступления РФ.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим А.А. Хан просит всех имеющих документальные свидетельства военных преступлений передавать материалы на электронную почту otp.informationdesk@icc-cpi.int