"Путин – глубоко больной человек": Фейгин прокомментировал состояние здоровья главы Кремля

Ряд СМИ все активнее распространяют информацию о плохом состоянии здоровья Владимира Путина. Физически он очень слаб.

Глава Кремля – не вечен. Об этом сказал в эфире 24 каналу российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Физически Путин слаб"

По его словам, российский президент физически – не слишком крепкий.

На мой взгляд, он (Путин – 24 канал) глубоко больной человек,

– подчеркнул Фейгин.

Он считает, что Путин может быть на середине своей слабости: "Я не исключаю, что мы находимся примерно на середине процесса его немощи, к которой он упорно идет". Правозащитник отметил, что президент России депрогрессирует в обратную сторону гораздо быстрее.

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