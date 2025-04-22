Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Если Россия прекратит огонь, мы готовы садиться и говорить, – Зеленский

Песков отреагировал на материал FT

Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Financial Times о разговоре Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге.

В материале сообщалось, что глава Кремля якобы озвучил во время встречи предложение остановить войну в Украине на нынешней линии фронта.

Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники,

– заявил Песков.

Напомним, по информации источников FT, Путин предложил остановить вторжение в Украину по всей нынешней линии фронта и отказаться от своих претензий на территории четырех частично оккупированных украинских областей, которые остаются под контролем Киева.

В то же время европейские чиновники, которые общались с Financial Times, опасаются, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку в сторону США, чтобы склонить Трампа к принятию других требований России. В частности это касается признания аннексии Крыма и запрета вступления в НАТО.