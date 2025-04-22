Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Пєсков відреагував на матеріал FT

Дмитро Пєсков прокоментував публікацію Financial Times про розмову Владіміра Путіна та Стіва Віткоффа в Санкт-Петербурзі.

У матеріалі повідомлялося, що очільник Кремля нібито озвучив під час зустрічі пропозицію зупинити війну в Україні на нинішній лінії фронту.

Зараз публікується багато фейків, у тому числі їх публікують і шановні видання, тому слухати треба лише першоджерела,

– заявив Пєсков.

Нагадаємо, за інформацією джерел FT, Путін запропонував зупинити вторгнення в Україну по всій нинішній лінії фронту та відмовитися від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських областей, які залишаються під контролем Києва.

Водночас європейські посадовці, які спілкувались із Financial Times, побоюються, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії. Зокрема це стосується визнання анексії Криму та заборони вступу до НАТО.