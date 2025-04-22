Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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На какие уступки готов пойти Путин

По информации источников издания, Путин предложил остановить вторжение в Украину по всей нынешней линии фронта и отказаться от своих претензий на территории четырех частично оккупированных украинских областей, которые остаются под контролем Киева.

С тех пор США выдвинули идеи относительно возможного урегулирования, которые предусматривают признание Вашингтоном аннексии Крыма и по крайней мере признание фактического контроля Кремля над теми частями четырех областей, которые он сейчас удерживает.

В издании отметили, что это предложение является первым официальным сигналом того, что Путин еще в первые месяцы войны три года назад дал понять, что Россия может отказаться от своих максималистских требований о прекращении вторжения.

Однако европейские чиновники, знакомы с американскими усилиями, направленными на прекращение войны, предостерегают, что Путин, вероятно, использует эту уступку как приманку, чтобы заставить Трампа согласиться на другие требования России и навязать их Украине.

Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он отступился, чтобы Трамп мог заявить о победе,

– заявил один из чиновников.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии изданию заявил, что "ведется напряженная работа" с американской стороной.

"Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и работа не может вестись публично", – отметил Песков.

Готова ли Украина принять условия США

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили изданию, что они готовы принять некоторые идеи, выдвинутых Трампом и его командой, не уточняя, к каким именно.

Предложения США включают развертывание европейского миротворческого контингента в Украине, а также отдельного военного контингента, не являющегося членом НАТО, для помощи в мониторинге прекращения огня вдоль демилитаризованной зоны, охватывающей всю более чем 1000-километровую линию фронта,

– рассказали в издании.

Там добавили, что миротворцы будут работать совместно с украинскими и российскими силами, которые осуществляют мониторинг перемирия по обе стороны так называемой линии соприкосновения.

Какими могут быть условия потенциального мирного соглашения

Согласно потенциальному соглашению, Украина обязалась бы не возвращать оккупированную Россией территорию силой, а Россия согласилась бы остановить медленное продвижение своей армии.

Кроме того, Россия отвергла некоторые предложения США, в частности военное присутствие стран НАТО в Украине.

Однако люди, знакомые с этим вопросом, говорят, что Путин потенциально был бы готов уступить своим предыдущим требованием о полном контроле над четырьмя прифронтовыми украинскими областями – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, если США пойдут на более широкие геополитические уступки Москве, например, признают ее контроль над Крымом и запретят Украине вступать в НАТО.

Хотя в 2020 году Путин внес изменения в Конституцию, запрещающие России отказываться от претензий на свою территорию, Константин Ремчуков, редактор прокремлевской газеты, отметил в своей колонке, опубликованной в воскресенье, 20 апреля, что Москва может прекратить боевые действия, как только вытеснит украинские войска из Курска.

Когда они освободят последние пол процента, тогда войска могут остановиться, где бы они не находились, когда до них дойдет эта новость,

– пишет Ремчуков.

В издании также отмечают, что Трамп до 30 апреля хочет заключить соглашение между Украиной и Россией, чтобы с гордостью заявить, что закончил войну за 100 дней.