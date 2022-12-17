Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что политически все действительно выглядит так, будто бы Путин готовит новое наступление уже к концу зимы, хотя по датам ориентироваться тяжело.
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Россия собрала 200 тысяч солдат
По его словам, Россия мобилизовала 300 тысяч граждан, а из них на фронт отправили всего 150 тысяч.
Это говорит о том, что Кремль для чего-то готовит еще 150 тысяч россиян. Кроме того, в России прошел новый призыв, так что уже с нового года граждане смогут подписывать контракты (на военную службу – 24 канал). Это еще придаст им около 50 тысяч людей, вот и накопится 200 тысяч,
– заявил Шейтельман.
Политтехнолог добавил, что очевидно – в январе Россия начнет вторую волну мобилизации, ведь официально Путин ее и не останавливал.
Для Путина ничто кроме Киева не станет победой
"И вообще – пока все выглядит так, что для Путина ничто кроме Киева не станет настоящей победой", – сказал Шейтельман.
Многие говорят, что Путин пытается "отползти", но, по мнению политтехнолога, мечтает глава Кремля о настоящей победе, а победителем он станет, только если возьмет Киев.
Поэтому я поверю в то, что если ВСУ раньше не сделают чего-нибудь экстраординарного, то оккупанты могут начать такое наступление,
– подытожил эксперт.
Шейтельман о возможном новом наступлении России и визите Путина в Беларусь: видео
Возможно ли наступление России в феврале 2023 года: последние заявления
- Еще 15 декабря заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что конечной целью России является "полное завоевание и контроль над Украиной". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Россия стремится временно заставить Украину согласиться на прекращение боевых действий, чтобы собрать новые ресурсы и подготовиться к новым наступательным операциям в будущем.
- В этом контексте Залужный предположил, что такое наступление может произойти уже в январе, в худшем случае, и в марте, в лучшем случае. Главнокомандующий ВСУ также отметил, что это новое наступление может иметь форму еще одной механизированной атаки на Киев с белорусской территории.
- В то же время в американском Институт изучения войны сказали, что оккупанты вряд ли смогут взять Киев, даже если российские войска снова атакуют из Беларуси. Также маловероятно, что российские войска будут успешны в атаке на север Украины зимой 2023 года.
- Главнокомандующий ВСУ отметил, что в его распоряжении в ВСУ – достаточное количество людей. Министр обороны Алексей Резников также заявил, что у Украины достаточно людей, чтобы эффективно бороться с российскими захватчиками.