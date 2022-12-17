Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что политически все действительно выглядит так, будто бы Путин готовит новое наступление уже к концу зимы, хотя по датам ориентироваться тяжело.

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Россия собрала 200 тысяч солдат

По его словам, Россия мобилизовала 300 тысяч граждан, а из них на фронт отправили всего 150 тысяч.

Это говорит о том, что Кремль для чего-то готовит еще 150 тысяч россиян. Кроме того, в России прошел новый призыв, так что уже с нового года граждане смогут подписывать контракты (на военную службу – 24 канал). Это еще придаст им около 50 тысяч людей, вот и накопится 200 тысяч,

– заявил Шейтельман.

Политтехнолог добавил, что очевидно – в январе Россия начнет вторую волну мобилизации, ведь официально Путин ее и не останавливал.

Для Путина ничто кроме Киева не станет победой

"И вообще – пока все выглядит так, что для Путина ничто кроме Киева не станет настоящей победой", – сказал Шейтельман.

Многие говорят, что Путин пытается "отползти", но, по мнению политтехнолога, мечтает глава Кремля о настоящей победе, а победителем он станет, только если возьмет Киев.

Поэтому я поверю в то, что если ВСУ раньше не сделают чего-нибудь экстраординарного, то оккупанты могут начать такое наступление,

– подытожил эксперт.

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