В своем обращении к офицерам безопасности 20 декабря российский президент признал, что они столкнулись с трудностями в четырех регионах Украины, частично оккупированных российскими войсками, заявив, что работать там "трудно".
Владимир Путин, хоть и утверждает, что его так называемая спецоперация идет по плану, но все же готовит россиян к продолжительной войне. Между тем, "взять Киев за три дня" длится уже почти 10 месяцев.
Источник:Financial Times
В своем обращении к офицерам безопасности 20 декабря российский президент признал, что они столкнулись с трудностями в четырех регионах Украины, частично оккупированных российскими войсками, заявив, что работать там "трудно".