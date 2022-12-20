У своєму зверненні до офіцерів безпеки 20 грудня російський президент визнав, що вони натрапили на труднощі в чотирьох регіонах України, частково окупованих російськими військами, заявивши, що працювати там "важко".
Владімір Путін, хоч і стверджує, що його так звана спецоперація йде за планом, але все ж готує росіян до тривалої війни. Тим часом "взяти Київ за три дні" триває вже майже 10 місяців.
Джерело:Financial Times
У своєму зверненні до офіцерів безпеки 20 грудня російський президент визнав, що вони натрапили на труднощі в чотирьох регіонах України, частково окупованих російськими військами, заявивши, що працювати там "важко".