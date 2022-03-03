Путин готовит сверхмасштабную военную операцию внутри России

Поскольку российская армия не смогла поделать фактически ничего на всех украинских фронтах, у Путина начались серьезные проблемы внутри его страны. Кремлевские военные преступники пытаются уберечь контроль над россиянами любым способом.

Как утверждают в разведке, у Путина считают население РФ беспозвоночным, однако видят физическую угрозу властям. Не из-за антивоенных протестов, а из-за огромного экономического коллапса.

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Кроме того, в Кремле стало ясно, что полностью скрыть от населения масштабы военных преступлений и десятки тысяч погибших во время боевых действий россиян будет невозможно.

Задействуют все профильные подразделения ГРУ и ФСБ

Поскольку, несмотря на все попытки задержать тела погибших в Беларуси, несмотря на работу мобильных крематориев и оставление трупов военных в Украине, все жители приграничных с Украиной регионов видят тысячи грузовиков с ранеными и убитыми.

Кроме того, матери российских оккупантов, не знающих, где находятся их сыновья, пытаются получить от командования хотя бы какую-то информацию. Умерить эту информационную волну невозможно.

Среди вариантов противодействия внутренним проблемам у Путина рассматривается введение военного положения и применение армии на улицах для угнетения бунтов. Однако впервые Кремль хочет провести самую масштабную в России информационно-психологическую операцию.

Оставшимся в РФ подразделениям ИПСО из ГРУ и ФСБ дали приказ создать общероссийский комитет "За победу" и привлечь все силы для промывания мозгов россиянам.



Власти России собираются использовать все свои инструменты для создания очень активной кампании, которая должна "сплотить общество перед внешним врагом". Они хотят усилить все рассказы о "фашистах в Украине", мобилизовать все ресурсы на "Отечественную войну", – отметили в разведке.

Информационно мобилизуют всех звезд

После проведения совещания среди высшего руководства РФ оккупанты решили создать комитет, в который принудительно должны войти представители армии, общественные организации, а также звезды России, деятели науки, искусства и работники церкви.

Оккупанты планируют распространить среди своего населения идею, что именно сейчас "Россия имеет уникальные возможности для возрождения своего величия".

Путин жалуется на информационную войну

Во время совещания Путин якобы кричал на подчиненных и жаловался, что в российских СМИ распространяют информацию о войне, а не "спецоперации". Поэтому, несмотря на широкую общественную поддержку военной операции в Украине, власти не успевают за действиями своих противников и вообще проигрывают информационную кампанию по Украине. Именно для перелома этой ситуации оккупанты и решили провести информационную кампанию по всей России.