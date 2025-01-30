Такой информацией с 24 Каналом поделился советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Кремль, даже подписав соглашение о мире или перемирии, не будет придерживаться никаких условий. Но остановить Путина возможно – для этого нужны лишь три шага.

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Россия может начать новый этап войны, если ее не остановить

В информационном пространстве звучит немало заявлений о возможном соглашении между Украиной и Россией, к которой, в частности, побуждает и Дональд Трамп. Однако, какими бы ни были условия этого договора, Кремль не будет придерживаться их, как не придерживался никаких других соглашений.

По словам Михаила Подоляка, россияне могут использовать любой повод для того, чтобы начать третий этап войны. Ему, однако, можно предотвратить, если:

против России введут максимально жесткие санкции, в частности эмбарго;

частично разоружить Россию, но это возможно лишь при условии, что Россия проиграет войну;

Украина и другие страны бывшего Советского Союза получают "железные" гарантии безопасности: закрытое небо и ракетные базы.

"Если это все не реализуют, поверьте мне, Россия продолжит атаковать. Она сможет существовать еще некоторое время в таком состоянии, как сегодня, если будет иметь внешнюю масштабную войну. Как только война закончится – они разорвутся изнутри. Чтобы понять это, нашим партнерам осталось еще немного", – отметил Михаил Подоляк.

Советник председателя ОПУ добавил, что Россия может существовать исключительно в состоянии войны, в частности в горячей фазе – и именно это будет третьим этапом войны в Украине. Или же это может быть гибридная война, например, против европейских стран.