Речь идет именно о стабильной и постоянной поддержке украинской стороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучении войны (ISW).

Смотрите также Хочет оправдать нарушение любого будущего соглашения с Украиной: в ISW объяснили риторику Путина

Как заставить Путина к уступкам

На фоне последних заявлений Владимира Путина о невозможности проведения переговоров с Киевом якобы из-за нелегитимности власти, аналитики предположили, каким образом можно получить преимущество над Москвой и заставить официальную власть Кремля прибегнуть к уступкам.

Только непоколебимая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого решения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины,

– говорится в отчете.

Впрочем, аналитики Института признают, что некоторое критически важное вооружение и военную технику в масштабах, и с такой скоростью и регулярностью, которые необходимы для защиты нашей страны от России, Киеву может предоставить только Вашингтон.

В то же время, по данным ISW, недавно западные официальные лица предложили, чтобы европейские государства все больше помогали в финансировании военной помощи США Украине. Напомним, что Госдепартамент США остановил всю иностранную помощь на 90 дней, включая проекты в Украине.