Йдеться саме про стабільну та постійну підтримку української сторони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивченні війни (ISW).

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Як змусити Путіна до поступок

На тлі останніх заяв Владіміра Путіна про неможливість проведення переговорів з Києва нібито через нелегітимність влади, аналітики припустили, яким чином можна отримати перевагу над Москвою та змусити офіційну владу Кремля вдатися до поступок.

Тільки непохитна підтримка Заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї території й прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для США, Європи та України,

– ідеться у звіті.

Втім, аналітики Інституту визнають, що деяке критично важливе озброєння і військову техніку в масштабах, і з такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для захисту нашої країни від Росії, Києву може надати лише Вашингтон.

Водночас, за даними ISW, нещодавно західні офіційні особи запропонували, щоб європейські держави все більше допомагали у фінансуванні військової допомоги США Україні. Нагадаємо, що Держдепартамент США зупинив всю іноземну допомогу на 90 днів, включаючи проєкти в Україні.