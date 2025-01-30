Він заявив, що будь-яка мирна угода, яку Росія й Україна укладуть до того, як президент України Володимир Зеленський скасує свій указ від 2022 року, буде недійсною, аби виправдати своє небажання переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що означають заяви Путіна

Російський диктатор заявив, що Володимир Зеленський більше не може юридично скасувати указ, оскільки він не є "легітимним" президентом України, і що Верховна Рада України може скасувати указ, але нібито не зацікавлена ​​в цьому.

Втім, як зауважують аналітики, Конституція України не надає Верховній Раді повноважень скасовувати в односторонньому порядку укази Президента, і таке рішення саме по собі може порушувати Конституцію України.

В ISW зауважують, що офіційні особи Кремля, зокрема Путін, неодноразово використовували свідомо неправдиві тлумачення закону та Конституції України, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним президентом.

Особливо після того, як Україна, дотримуючись свого закону та Конституції, не провела вибори в умовах воєнного стану у 2024 році.

Путін, швидше за все, схопиться за будь-який неконституційний акт Верховної Ради – навіть той, до якого він зараз закликає – щоб оголосити цей акт і Верховну Раду "нелегітимними" та підтримати ще одного підступника, щоб приховати реальність своєї незацікавленості в серйозних переговорах, які визнають Україну незалежною державою,

– ідеться у звіті.

Припускають, що Владімір Путін може мати намір у майбутньому оголосити Верховну Раду "нелегітимною", щоб виправдати свої вимоги повної зміни влади в Києві та небажання вести переговори з українською владою.

Путін шукає виправдання порушенням майбутньої угоди

В Інституті вивчення війни нагадують, що Владімір Путін неодноразово заявляв, що кожен український уряд після прозахідної Революції Гідності в Україні в 2014 році був нелегітимним.

Водночас диктатор вів переговори та досягав домовленостей з українськими офіційними особами, в тому числі щодо врегулювання війни за Мінськими домовленостями 2014 та 2015 років.

Втім, він також постійно порушував ці домовленості та використовував подібні заяви про нелегітимність українського уряду, щоб виправдати ці порушення, що може статися знову навіть у разі скасування указу Зеленського.

"Путін, швидше за все, порушив би будь-який мир або іншу угоду, яку він досягне з Україною, під фальшивим виправданням, що такі угоди є "недійсними", доки він вважає, що він може досягти своїх максималістських військових цілей шляхом військових операцій", – додали там.