Он заявил, что любое мирное соглашение, которое Россия и Украина заключат до того, как президент Украины Владимир Зеленский отменит свой указ от 2022 года, будет недействительным, чтобы оправдать свое нежелание переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что означают заявления Путина

Российский диктатор заявил, что Владимир Зеленский больше не может юридически отменить указ, поскольку он не является "легитимным" президентом Украины, и Верховная Рада Украины может отменить указ, но якобы не заинтересована в этом.

Впрочем, как отмечают аналитики, Конституция Украины не предоставляет Верховной Раде полномочий отменять в одностороннем порядке указы Президента, и такое решение само по себе может нарушать Конституцию Украины.

В ISW отмечают, что официальные лица Кремля, в частности Путин, неоднократно использовали заведомо ложные толкования закона и Конституции Украины, чтобы утверждать, что Зеленский является нелегитимным президентом.

Особенно после того, как Украина, придерживаясь своего закона и Конституции, не провела выборы в условиях военного положения в 2024 году.

Путин, скорее всего, схватится за любой неконституционный акт Верховной Рады – даже тот, к которому он сейчас призывает – чтобы объявить этот акт и Верховную Раду "нелегитимными" и поддержать еще одного коварства, чтобы скрыть реальность своей незаинтересованности в серьезных переговорах, которые признают Украину независимым государством,

– говорится в отчете.

Предполагают, что Владимир Путин может намереваться в будущем объявить Верховную Раду "нелегитимной", чтобы оправдать свои требования полной смены власти в Киеве и нежелание вести переговоры с украинской властью.

Путин ищет оправдание нарушению будущего соглашения

В Институте изучения войны напоминают, что Владимир Путин неоднократно заявлял, что каждое украинское правительство после прозападной Революции Достоинства в Украине в 2014 году было нелегитимным.

В то же время диктатор вел переговоры и достигал договоренностей с украинскими официальными лицами, в том числе по урегулированию войны по Минским договоренностям 2014 и 2015 годов.

Впрочем, он также постоянно нарушал эти договоренности и использовал подобные заявления о нелегитимности украинского правительства, чтобы оправдать эти нарушения, что может произойти снова даже в случае отмены указа Зеленского.

"Путин, скорее всего, нарушил бы любой мир или другое соглашение, которое он достигнет с Украиной, под фальшивым оправданием, что такие соглашения являются "недействительными", пока он считает, что он может достичь своих максималистских военных целей путем военных операций", – добавили там.