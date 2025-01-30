Такою інформацією з 24 Каналом поділився радник глави ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що Кремль, навіть підписавши угоду про мир чи перемир'я, не дотримуватиметься жодних умов. Але зупинити Путіна можливо – для цього потрібні лиш три кроки.

Дивіться також Україна не вірить у вигідну угоду з Росією: у Politico окреслили можливу стратегію держави

Росія може розпочати новий етап війни, якщо її не зупинити

В інформаційному просторі лунає чимало заяв про можливу угоду між Україною та Росією, до якої, зокрема, спонукає і Дональд Трамп. Однак, якими б не були умови цього договору, Кремль не буде дотримуватися їх, як не дотримувався жодних інших угод.

За словами Михайла Подоляка, росіяни можуть використати будь-який привід для того, щоб розпочати третій етап війни. Йому, однак, можна запобігти, якщо:

проти Росії введуть максимально жорсткі санкції, зокрема ембарго;

частково роззброїти Росію, але це можливо лише за умови, що Росія програє війну;

Україна та інші країни колишнього Радянського Союзу отримують "залізні" гарантії безпеки: закрите небо і ракетні бази.

"Якщо це все не реалізують, повірте мені, Росія продовжить атакувати. Вона зможе існувати ще певний час у такому стані, як сьогодні, якщо матиме зовнішню масштабну війну. Щойно війна закінчиться – вони розірвуться зсередини. Щоб зрозуміти це, нашим партнерам залишилось ще трохи", – наголосив Михайло Подоляк.

Радник голови ОПУ додав, що Росія може існувати виключно у стані війни, зокрема в гарячій фазі – і саме це буде третім етапом війни в Україні. Або ж це може бути гібридна війна, наприклад, проти європейських країн.