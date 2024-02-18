Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что Путину абсолютно все равно, сколько новые войны будут стоить России. Ведь большинство этих денег печатает центральный банк России. Поэтому сколько потребуется, столько и напечатают, несмотря на то что в будущем это приведет к инфляции.

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Убивает свою страну

С точки зрения логики для Путина было бы убийственно открыть еще один фронт и начать наступление на страны НАТО, на которые распространяется 5 статья договора. Согласно ей, весь блок может начать воевать с Россией. Блок НАТО – в десятки раз больше с экономической точки зрения, чем путинская Россия, и ее экономика не устоит против него.

Обратите внимание! 5 статья НАТО предусматривает, что страна-член Альянса, против которого был совершен акт агрессии, а именно вооруженное нападение, может получить помощь со стороны других стран, входящих в НАТО. Помощь может быть применена в различных формах, в частности в военной. Каждая из стран-участниц Альянса принимает решение о том, какую именно поддержку предоставить пострадавшему союзнику.

Путин довольно не рациональный человек, ведь если бы было наоборот, он не смог начать войну против Украины. Эта война экономически и военно не была подготовлена, и она убивает экономику России,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Однако Россия – большая страна, она имеет мощные резервы, по его мнению, в частности финансов ей хватит на несколько лет войны.

Да, Путин убивает свою страну, убивает экономику, потребление, и рано или поздно это ему аукнется. Однако 2 – 4 года Россия вполне может сохранять тот же уровень интенсивности боевых действий и даже открывать гибридные вторые фронты. Сейчас говорится не о том, чтобы танки и пушки запустить в страны Балтии, а о проведении там хакерских операций для остановки транспорта, энергосистемы и т. д.,

– подчеркнул он.

Ранее Путин использовал эмигрантов в Беларуси и Финляндии для обострения ситуации. Такой же процесс он пытается запустить в странах Балтии. Именно поэтому возникает вопрос в этих странах по закрытию границы с Россией.

"Путин – самоубийца, он – эмоциональный, а не рациональный человек, а такие люди способны даже на безумные шаги", – подчеркнул Сергей Жирнов.

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