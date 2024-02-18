Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що Путіну абсолютно однаково, скільки нові війни коштуватимуть Росії. Адже більшість цих грошей друкує центральний банк Росії. Тому скільки потребуватиметься, стільки й надрукують, попри те що в майбутньому це призведе до інфляції.

До теми Путін прагне помститися світовому порядку, до якого він колись хотів приєднатися, – Bloomberg

Вбиває свою країну

З огляду на логіку для Путіна було б вбивчо відкрити ще один фронт та розпочати наступ на країни НАТО, на які поширюється 5 стаття договору. Відповідно до неї, увесь блок може почати воювати з Росією. Блок НАТО – в десятки разів більше з економічного погляду, ніж путінська Росія, і її економіка не встоїть проти нього.

Зверніть увагу! 5 стаття НАТО передбачає, що країна-член Альянсу, проти якого було вчинено акт агресії, а саме збройний напад, може отримати допомогу з боку інших країн, що входять до НАТО. Допомога може бути застосована у різних формах, зокрема у військовій. Кожна з країн-учасниць Альянсу ухвалює рішення щодо того, яку саме підтримку надати союзнику, що постраждав.

Путін доволі не раціональна людина, адже якби було навпаки, він не зміг розпочати війну проти України. Ця війна економічно та військово не було підготовлена, і вона вбиває економіку Росії,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Проте Росія – велика країна, вона має потужні резерви, на його думку, зокрема фінансів їй вистачить на кілька років війни.

Так, Путін вбиває свою країну, вбиває економіку, споживання, і рано чи пізно це йому відгукнеться. Однак 2 – 4 роки Росія цілком може зберігати той самий рівень інтенсивності бойових дій та навіть відкривати гібридні другі фронти. Зараз мовиться не про те, щоб танки та гармати запустити в країни Балтії, а щодо проведення там хакерських операцій для зупинки транспорту, енергосистеми тощо

– наголосив він..

Раніше Путін використовував емігрантів в Білорусі та Фінляндії для загострення ситуації. Такий самий процес він намагається запустити в країнах Балтії. Саме тому постає питання в цих країнах з закриття кордону з Росією.

"Путін – самовбивця, він – емоційна, а не раціональна людина, а такі люди здатні навіть на божевільні кроки", – підкреслив Сергій Жирнов.

Більше про плани Путіна