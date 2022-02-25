Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков. Он также цинично и нагло заявил, что первоочередной целью российских военных в Украине была помощь оккупантам на Донбассе.

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В ответ на предложение Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией,

– сказал Песков.

Заметим, в Офисе Президента опровергли российский фейк о том, что Киев готов согласиться на нейтралитет. Разговор может касаться только прекращения боевых действий и восстановления нормальной жизни людей.

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