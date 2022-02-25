Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він також цинічно й нахабно заявив, що першочерговою ціллю російських військових в Україні була "допомога" окупантам на Донбасі.

До теми Лише за сьогодні: кількість втрат окупантів перевалила за тисячу

У відповідь на пропозицію Зеленського Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів із українською делегацією,

– сказав Пєсков.

Зауважимо, в Офісі Президента спростували російський фейк про те, що Київ готовий погодитися на нейтралітет. Розмова може стосуватися лише припинення бойових дій та відновлення нормального життя людей.

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