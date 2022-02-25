Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він також цинічно й нахабно заявив, що першочерговою ціллю російських військових в Україні була "допомога" окупантам на Донбасі.
До теми Лише за сьогодні: кількість втрат окупантів перевалила за тисячу
У відповідь на пропозицію Зеленського Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів із українською делегацією,
– сказав Пєсков.
Зауважимо, в Офісі Президента спростували російський фейк про те, що Київ готовий погодитися на нейтралітет. Розмова може стосуватися лише припинення бойових дій та відновлення нормального життя людей.