На самом деле все значительно хуже, – майор в отставке раскрыл, что скрывает новая риторика Путина

Российские власти снова говорят о скором завершении так называемой "СВО", хотя ситуация на фронте не дает для этого очевидных оснований. Кремль уже не называет конкретных сроков, которые ранее регулярно озвучивал для внутренней аудитории.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала объяснил, что новая риторика Владимира Путина не связана с успехами России на поле боя. По его словам, подобные заявления могут свидетельствовать о значительно более серьезных проблемах для Кремля, чем кажется на первый взгляд.

Что скрывает риторика Путина?

Путин пытается подать ситуацию так, будто Россия уже приближается к завершению войны на собственных условиях. Но такая риторика появляется именно тогда, когда старые формулы о "все идет по плану" уже не работают.

Напомним! 29 мая 2026 года во время визита в Казахстан Владимир Путин снова заговорил о якобы приближении завершения войны, но никаких конкретных сроков не назвал. В ответ в ООН отметили, что определенной даты завершения боевых действий нет, а устойчивый мир возможен только через реальную дипломатию на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Война продолжается пятый год, а быстрого результата, на который Кремль рассчитывал, Россия так и не получила.

Любая война планируется как блицкриг. Никто не планирует: давайте будем воевать 5 лет,

– отметил Гетьман.

Ранее Кремль пытался оправдывать медленное продвижение тем, что якобы "бережет гражданских". Теперь эта линия тоже не срабатывает, поэтому Путин переходит к другому месседжу: конец вроде бы близко, но без конкретных дат и обязательств.

Говорить, что все идет по плану, уже как-то не заходит. Потому что спросят: что это за странный план, что это за идиотский план?,

– пояснил майор в отставке.

Такие заявления адресованы прежде всего российскому обществу, где уже появляются высказывания не в поддержку Путина и войны. Кремлю нужно дать людям простой позитивный сигнал: еще немного, и все якобы завершится. Но отказ от четких дедлайнов показывает, что в Москве не имеют понятного ответа, когда и чем эта война может закончиться.

Куда исчезли обещанные дедлайны?

Путин не впервые говорит о скором завершении войны. За последние годы Кремль неоднократно называл конкретные сроки, когда Россия якобы должна была достичь своих целей. Однако все эти прогнозы провалились, поэтому сейчас российский лидер ограничивается размытыми формулировками о том, что завершение уже "недалеко".

Гетьман напомнил, что одним из самых громких был дедлайн в 60 дней, который Путин озвучивал накануне встречи с Дональдом Трампом на Аляске. После этого появлялись новые даты – осенью, зимой, весной и летом, но ни одна из них не сбылась.

Сейчас просто говорят: мы недалеко от завершения. А это на сколько лет – на 5 или на 10? Что он имел в виду?,

– заметил майор в отставке.

Отказ от конкретики выглядит неслучайным. Когда заявления руководства начинают откровенно противоречить ситуации на поле боя, это часто свидетельствует о попытке скрыть реальное положение дел. Поэтому чрезмерно оптимистичные заявления Кремля могут быть не признаком успеха, а наоборот – сигналом о серьезных трудностях.

Когда идет информация, которая точно противоречит тому, что происходит на поле боя, это означает, что там происходит еще хуже для Путина, чем даже нам кажется,

– подчеркнул Гетьман.

По его мнению, именно поэтому российские власти продолжают транслировать положительные месседжи о будущей победе, даже если они все меньше совпадают с реальностью.

Что известно о новых заявлениях о войне и ситуации на фронте?

В России продолжают делать ставку на Донецкую область как на главную цель летней кампании. Речь идет прежде всего о попытках дожать Краматорско-Константиновскую агломерацию, чтобы потом подать это как якобы "полный контроль" над областью. Параллельно Москва может давить на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях, а также рассматривать новую волну мобилизации и отдельный северный сценарий, хотя для подготовки такого наступления, по оценкам, нужны минимум несколько месяцев.

Владимир Зеленский в интервью CBC заявил, что еще с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на поле боя, а ее потери ежемесячно растут. На этом фоне до зимы появляется окно возможностей для дипломатии, но только при условии более сильного давления на Кремль – и военного, и санкционного. Украина рассчитывает использовать этот период вместе с партнерами, чтобы искать формат переговоров с позиции большей силы.

ISW в отчете от 30 мая 2026 года отметил, что заявления Путина о якобы ежедневном продвижении российских войск не соответствуют реальной ситуации. Аналитики считают, что российское командование системно преувеличивает свои успехи, а это может давать Путину ложное представление о состоянии фронта.