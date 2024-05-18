Только гонг между раундами

Поэтому, если российский президент Владимир Путина говорит, что он не имеет плана захвата Харькова, Сум, Чернигова, Днепра, Запорожья, или Одессы с Николаевом – то это вовсе не означает, что таких планов нет.

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Это у него нет возможности. Пока что нет. Но как только он поймет, что такая возможность существует, как планы немедленно возникнут. Тот, кто верит россиянам, явно не в ладах со здравым смыслом.

Даже если в ближайший год между Украиной и Россией будет подписано прекращение огня и установится более-менее длительное перемирие, это будет означать лишь одно – прозвучал гонг между раундами.

Россияне непременно попытаются снова. Придут – и снова будут убивать, рассказывая о борьбе с "нацизмом", "исконно русские территории" и "исторической справедливости". Неважно, что они будут говорить, чтобы оправдать разрушения и убийства. Они всегда врут и убивают. Убивают и врут.

Враг возле границы будет всегда

Есть белковая форма жизни, предположительно, может существовать кремниевая или жизнь на основе какого-нибудь металлического соединения. А есть жизнь на основе причинения зла окружающим – и эта форма жизни развилась рядом с нами, у нас с ней тысячи километров общей границы.

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Возможно, я слишком пессимистичен, но, как мне кажется, дело тут не в лидере, а именно в форме существования особой российской материи, выдавливающей из себя все разумное, гуманное, добросовестное, ошибочно рождающееся на той территории.

Ничто хорошее просто не может выжить в российской отравленной среде. Оно либо бежит прочь, либо сгорает, разлагается, исчезает. Не стоит искать спасения от глубинных наклонностей миллионов в смерти одного, хоть и особо отвратительного диктатора.

Не стоит искать причину в том, что является результатом эволюции власти, представлений о порядочности, справедливости и тому подобное. От осинки не родятся апельсинки. Сотни лет негативной селекции не дадут в итоге ничего достойного. А после ухода одного недостойного, российская эволюция обязательно заполнит пустоту еще большим ничтожеством.

Рядом с нами всегда будет враг. Сильный, коварный, жестокий и лживый. С этим надо привыкать жить.