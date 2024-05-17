Цена каждого дня и каждой недели сейчас – огромная. Решается судьба Харьковской области.

К теме Интересная фаза "большого российского наступления" на Харьковщину

Каждый раз становится больно, когда читаешь, что Россия завозит все больше собственных граждан в оккупированный Мариуполь. Начинаешь переживать не просто за каждого украинца и украинку, а даже за каждую собаку или кота, которых их хозяева эвакуируют с территорий, куда приближается российская армия.

Вполне понимаю, почему президент Владимир Зеленский недавно отменил визит в Испанию и Португалию, чтобы быть в Украине. От того, что все мы делаем в эти дни, зависит будущее нашей страны. Это не авторское преувеличение. Это – та историческая стадия, где мы входим в совершенно новый этап.

Хочу предложить вам по крайней мере 5 причин, почему именно сейчас наша широкая война против российской орды находится на решающей стадии.

Международные усилия

1. Летом состоятся два крупных международных саммита – Украинская формула мира в Швейцарии и саммит НАТО в Вашингтоне, где Украина также получит шанс представить свои дипломатические позиции. Чем бы ни закончились эти саммиты, их результат уже к концу лета поставит нас в ситуацию, очень отличающуюся от сегодняшней.

Да, всегда можно переговорить с зарубежными партнерами, но, вероятно, это будут последние крупные дипломатические встречи перед окончанием войны. На них будут проговорены сценарии, которые, по предварительному плану, должны положить конец боевым действиям.

Хотим мы этого или нет, но спрос на окончание войны начинает доминировать в международной политике. А нам, конечно, следует помнить об интересах Украины. Повторюсь, жаль даже собак и котов, что должны жить под российской оккупацией, – не говоря о наших земляках, которые оказались в оккупированных населенных пунктах.

Самый большой пакет вооружения

2. ВСУ до конца лета получат практически все, что сейчас может предоставить Украине Запад. По крайней мере, именно таким является расчет. Сюда входят не только дальнобойные ракеты и снаряды для артиллерии, но и противовоздушная защита и многоцелевые самолеты F-16. Другого настолько большого пакета военной помощи, в основе которой обещанный Штатами 61 миллиард долларов, в ближайшие месяцы точно не будет. Этот пакет должен стать арсеналом продвижения украинских государственных интересов в процессе финализации войны с выходом на практический сценарий ее завершения.

Интересно Отложенные выборы: что будет после 20 мая

Я бы еще добавил любимую фразу украинских полицейских – завершение "в рамках действующего законодательства". Да еще и лето – традиционно самая интенсивная пора практически любой войны.

У Белоусова есть 100 дней

3. Владимир Путин потребует от своего нового министра обороны Андрея Белоусова показать все, на что он способен, в течение первых ста дней на должности. Это – крайне важное кадровое решение, где Путин показывает несколько вещей.

Во-первых, только он является тем человеком, который не теряет свою должность в российской системе власти.

Во-вторых, Путин ищет новых или относительно новых лоялистов вроде Белоусова, мотивируя их правом быть миноритарными акционерами "успешной СВО". Мажоритарным акционером, конечно, будет оставаться Путин и только Путин.

Так, каким бы ни был финал войны, надо готовиться, что Россия для домашней аудитории объявит свою "победу", – и даже не так важно, какие слова она для этого выберет. Или они скажут, что "денацифицировали" Украину, или скажут, что "демилитаризовали" Украину, – нам это большой разницы не делает.

В этом вопросе важно помнить, как СССР сделал культ с 9 мая, ежегодно празднуя победу во Второй мировой войне. Кремль аналогично будет искать удобную дату, которая ему нужна для работы с общественным мнением. Возможно, эта дата будет приходиться на один из религиозных праздников, чтобы православная церковь в России была хранителем традиции чествовать "ветеранов СВО".

Не фильм, а сериал

4. В российском военно-политическом планировании есть такой сценарий, как "разбиение войны на части". Именно так российская армия в свое время победила движение сопротивления в Чечне в 1990-х, разложив войну на несколько отдельных стадий. На языке кино – сделала сериал вместо фильма.

Заметьте Нестабильность в Центральной Европе, или о чем говорит покушение на Фицо

Вероятно, Кремль сейчас склоняется к этому сценарию и в случае войны против Украины – закончить первую серию в течение ближайших 6 месяцев и начать готовить вторую серию (а, возможно, и третью, четвертую).

Одновременно он будет пытаться обеспечить максимальную самодостаточность российской экономики и реализовывать все те правительственные программы, которые Путин поручил выполнить. Это, в частности, демографическое восстановление и "перетряхивание элит", чтобы усилить их лояльными "ветеранами СВО" для дальнейшей поддержки путинского режима.

Китай – "миротворец"

5. Переговоры Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине 16 мая – это ничто иное, как попытка российского диктатора "продать" роль "миротворца" Китаю, чтобы тот, в ответ, помог восстановиться российской экономике, прежде всего сформировав устойчивый спрос на российские металлы, нефть, газ и бензины. Без гарантированного спроса на топливо, России будет крайне трудно отстроить нефтеперерабатывающие заводы, которые уничтожили украинские дальнобойные дроны.

Совсем не факт, что Китай сможет хоть каким-то образом стать "миротворцем", – но важно в этом случае то, что уже и сам Путин хотел бы увидеть горизонт, за которым интенсивная война против Украины будет завершена. Или будет завершен по крайней мере ее нынешний этап.