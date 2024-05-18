Лише гонг між раундами

Тому, якщо російський президент Владімір Путіна каже, що він не має плану захоплення Харкова, Сум, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, чи Одеси з Миколаєвом – то це зовсім не означає, що таких планів немає.

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Це в нього немає можливості. Поки що немає. Але щойно він зрозуміє, що така можливість існує, як плани негайно виникнуть. Той, хто вірить росіянам, явно не в ладах зі здоровим глуздом.

Навіть якщо у найближчий рік між Україною та Росією буде підписане припинення вогню та встановиться більш-менш тривале перемир'я, це означатиме лише одне – пролунав гонг між раундами.

Росіяни неодмінно спробують знову. Прийдуть – і знову вбиватимуть, розповідаючи про боротьбу з "нацизмом", "споконвіку російські території" та "історичну справедливість". Неважливо, що вони будуть говорити, щоб виправдати руйнування та вбивства. Вони завжди брешуть і вбивають. Вбивають і брешуть.

Ворог біля кордону буде завжди

Є білкова форма життя, імовірно, може існувати кремнієва або життя на основі якого-небудь металевого з'єднання. А є життя на основі заподіяння зла навколишнім – і ця форма життя розвинулася поряд з нами, у нас із нею тисячі кілометрів загального кордону.

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Можливо, я надто песимістичний, але, як мені здається, справа тут не в лідері, а саме у формі існування особливої російської матерії, що видавлює з себе все розумне, гуманне, сумлінне, що помилково народжується на тій території.

Ніщо хороше просто не може вижити в російському отруйному середовищі. Воно або біжить геть, або згоряє, розкладається, зникає. Не варто шукати порятунку від глибинних нахилів мільйонів у смерті одного, хоч і особливо огидного диктатора.

Не варто шукати причину в тому, що є результатом еволюції влади, уявлень про порядність, справедливість тощо. Осика не вродить апельсини. Сотні років негативної селекції не дадуть у результаті нічого гідного. А після відходу одного негідного, російська еволюція обов'язково заповнить порожнечу ще більшою нікчемністю.

Поруч із нами завжди буде ворог. Сильний, підступний, жорстокий та брехливий. З цим треба звикати жити.