"Путин – х*йло": украинские военные "открыли глаза" оккупантам на сущность президента России
Источник:Юлия Палийчук в телеграме
Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на всех фронтах. Тех врагов, которым удалось спастись, ВСУ взяли в плен.
Наши воины гуманно относятся к противникам и вежливо разъясняют в чем именно эти неправые. Видео с пленными обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
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Украинские военные даже научили захватчиков патриотических лозунгов: "Слава Украине" и "Путин – х*йло". К слову, на ролике видно, что россиянам ничего не угрожает, кроме суда.
ВСУ научили оккупантов украинских патриотических лозунгов: смотрите видео
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