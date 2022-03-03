Путин хочет легализовать оккупантов в Украине через ОДКБ
3 марта 2022 , 15:33Читати новину українською
Источник:фейсбук Павла Климкина
Путин внес в ратификацию протокол о так называемой "координирующей стране" в ОДКБ для "миротворческих операций".
Оккупанты под видом миротворцев
Явно готовятся оставить на нашей территории псевдомиротворческую, а на самом деле оккупационную миссию.
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Следует долбить другие страны ОДКБ, чтобы не соглашались.
Китайский фактор
В случае среднеазиатских стран здесь может помочь Китай. Там, кстати, освещение ситуации вокруг Украины начало выравниваться в нашу сторону и быть более сбалансированным.
Если оторвать Китай от России, то наступит настоящая и полная изоляция.
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