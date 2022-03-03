Путин хочет легализовать оккупантов в Украине через ОДКБ

Путин внес в ратификацию протокол о так называемой "координирующей стране" в ОДКБ для "миротворческих операций".

Оккупанты под видом миротворцев

Явно готовятся оставить на нашей территории псевдомиротворческую, а на самом деле оккупационную миссию.

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Следует долбить другие страны ОДКБ, чтобы не соглашались.

Китайский фактор

В случае среднеазиатских стран здесь может помочь Китай. Там, кстати, освещение ситуации вокруг Украины начало выравниваться в нашу сторону и быть более сбалансированным.

Если оторвать Китай от России, то наступит настоящая и полная изоляция.

Пленные россияне рассказали о своих преступлениях – смотрите видео:

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