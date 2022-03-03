Окупанти під виглядом миротворців
Явно готуються залишити на нашій території псевдомиротворчу, а насправді окупаційну місію.
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Потрібно довбати інші країни ОДКБ, щоб не погоджувалися.
Китайський фактор
У випадку середньоазійських країн тут явно може допомогти Китай. Там, до речі, висвітлення ситуації навколо України почалося вирівнюватися в нашу сторону і бути більш збалансованим.
Якщо відірвати Китай від Росії, то наступить її справжня і повна ізоляція.
Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:
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